Bang & Olufsen lance une barre de son luxueuse, en chêne et en aluminium

À l'occasion de l'IFA, le constructeur danois Bang & Olufsen a présenté sa barre de son Beosound Theatre. Vendue à plus de 6000 euros, elle propose un design atypique censé s'adapter à la taille de votre téléviseur.

Si les téléviseurs ou les PC portables sont présents en masse durant l’IFA 2022, les marques audio ne sont pas en reste. Après les nouvelles barres de son de JBL, de Sony ou de Philips, c’est au tour de la marque haut de gamme Bang & Olufsen de dévoiler son nouveau modèle. Le constructeur danois a dévoilé, à l’occasion du salon berlinois, sa nouvelle barre de son Bang & Olufsen Beosound Theatre.

Cette barre de son se distingue avant tout par son design atypique. Alors que la plupart des constructeurs proposent des barres au format rectangulaire, éventuellement recouverts de plastique ou de métal avec des tissus acoustiques, Bang & Olufsen fait le choix d’un design bien plus audacieux. Si l’on retrouve un tissu sur la partie supérieure, la barre de son est dotée de barrettes en bois de chêne sur toute sa longueur. Ces panneaux sont cependant amovibles pour les utilisateurs qui souhaiteraient profiter d’un design plus discret. La base est quant à elle en aluminium avec une forme arrondie et extensible en fonction de la taille de votre téléviseur. Bang & Olufsen précise par ailleurs avoir intégré un système de range-câble et, surtout, une monture pour pouvoir accrocher la barre de son en dessous de n’importe quel téléviseur grâce à un support motorisé.

12 haut-parleurs pour un système audio 7.1

Si la Beosound Theatre étonne par son design, elle n’en oublie pas pour autant d’être une barre de son. Pour cela, elle embarque 12 haut-parleurs différents pour un système 7.1. Dans le détail, on va donc retrouver deux woofers de 6,5 pouces, un haut-parleur médium de 5,25 pouces accompagné d’un tweeter de 1 pouce central pour les voix, deux haut-parleurs de 3 pouces, quatre haut-parleurs large bande de 2,5 pouces et deux haut-parleurs d’aigus d’un pouce. Bang & Olufsen indique que sa barre de son est capable de décoder les signaux Dolby Atmos 7.1.4 et Dolby Digital TrueHD. Néanmoins, même si l’enceinte peut être adossée à un home cinema plus complet, l’absence de haut-parleurs verticaux l’empêchera d’obtenir, à elle seule, une spatialisation verticale.

Concernant la connectique, Bang & Olufsen fait un sans-faute avec une compatibilité Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 5 — avec Airplay 2, DLNA, Chromecast, Spotify Connect et Deezer — trois entrées HDMI CEC, une prise HDMI eARC, un port Ethernet 1 Gbps et une prise jack.

Comme de coutume chez Bang & Olufsen, la Beosound Theatre ne sera cependant pas accessible à toutes les bourses. Son tarif la réservera essentiellement à une clientèle fortunée. Comptez 6490 euros pour la barre de son en version simple et à 7490 euros avec les panneaux en chêne avec une disponibilité prévue à partir du 3 octobre.

