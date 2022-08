JBL se lance à l’assaut de votre salon avec une barre de son 7.1.4… et trois autres modèles

JBL fait le plein de barres de son à l'IFA, tandis que Harman Kardon dévoile une nouvelle enceinte Bluetooth de salon.

Alors que l’IFA ouvre ses portes ce mardi à Berlin, il est temps pour les constructeurs de dévoiler leurs principales nouveautés attendues pour la fin de l’année 2022. En matière d’audio, JBL avait déjà dévoilé ses nouveaux casques et écouteurs sans fil et a enchaîné avec la présentation de sa nouvelle gamme de barres de son.

Au total, ce ne sont pas moins de quatre nouvelles barres de son qui ont été présentées par la marque américaine, propriété du groupe Harman Kardon — lui-même propriété de Samsung. On retrouve ainsi, du modèle le plus haut de gamme au plus accessible, les barres de son JBL Bar 1000, JBL Bar 800, JBL Bar 500 et JBL Bar 300.

Bien évidemment, la plus intéressante sur le papier est la barre de son la plus haut de gamme, à savoir la JBL Bar 1000. Il s’agit d’une barre de son doté d’un système audio 7.1.4 avec donc 7 voix horizontales, un caisson de basse et quatre haut-parleurs pour la spatialisation verticale. Là où la barre de son de JBL se distingue, c’est en fait par son format.

À l’instar de la Philips Fidelio B97, elle est équipée d’enceintes amovibles qui peuvent être placées à l’arrière pour profiter d’une meilleure spatialisation. De quoi fournir, si vous le souhaitez, deux voix horizontales à l’arrière, deux voix verticales à l’arrière, cinq voix horizontales à l’avant et deux voix verticales à l’avant. Ainsi, elle profite d’une puissance totale, caisson de basse compris, allant jusqu’à 880 W.

Du côté de la restitution audio, l’enceinte est compatible avec Dolby Atmos et DTS:X.

Pour la connectique, la JBL Bar 1000 est dotée de trois entrées vidéo HDMI, d’une sortie HDMI compatible eARC, d’une entrée audio optique, d’une compatibilité Bluetooth 5.0 et d’une connectivité en Wi-Fi pour le contrôle via AirPlay, Alexa ou Chromecast.

La barre de son JBL Bar 1000 sera disponible en octobre au prix de 1149 euros.

Trois barres de son plus accessibles

Si ce prix est plutôt élevé, le constructeur américain propose en outre trois autres barres de son au tarif plus accessible. La JBL Bar 800 reprend le principe de barre de son détachable de la Bar 1000, mais à un prix de 899 euros. Elle se restreint cependant à un système audio 5.1.2 et à une puissance de 720 W.

Plus classique, la barre de son JBL Bar 500 s’affiche quant à elle à 649 euros et profite d’un système audio plus classique en 5.1, sans système de spatialisation verticale. La barre de son affiche tout de même une compatibilité avec Dolby Atmos même si, en l’absence de haut-parleur émettant vers le haut, difficile de préjuger de l’efficacité de cette virtualisation. Elle est cependant accompagnée par un caisson de basse dédiée et sera disponible au mois de septembre.

Enfin, le dernier modèle annoncé par JBL n’est autre que la JBL Bar 300, une barre de son 5.0 dite « tout-en-un ». Pas de caisson de basse déporté cette fois, c’est la barre de son en elle-même qui se chargera à la fois de reproduire les aigus, les médiums et les graves. Là aussi, la certification Dolby Atmos est de mise, même si l’absence de haut-parleurs verticaux laisse songeur. La barre de son JBL Bar 300 sera disponible en septembre au prix de 399 euros.

En parallèle de ces annonces de barre de son, c’est la marque cousine de JBL, Harman Kardon, qui a également annoncé une nouvelle enceinte de salon, la Onyx Studio 8 Harman Kardon.

Une nouvelle enceinte de salon chez Harman Kardon

Il s’agit en fait d’une enceinte Bluetooth haut de gamme au design plutôt élégant avec un système de cerclage déporté pour pouvoir la positionner à plat. L’enceinte est dotée d’un transducteur principal de 120 mm et d’un système de double tweeter de 20 mm pour les aigus. Elle profite par ailleurs d’une autonomie de huit heures grâce à la batterie intégrée.

Harman Kardon suggère également que l’enceinte peut être utilisée dans le cadre de « conférences téléphoniques ». De quoi indiquer qu’elle embarque un système de microphones pour les appels vocaux.

L’enceinte Onyx Studio 8 sera disponible dans le courant du mois d’octobre au tarif de 299 euros avec trois coloris : noir, champagne et bleu foncé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.