JBL lance un casque et des écouteurs avec un écran pour affronter Apple et Sony

JBL a profité de l'IFA de Berlin pour dévoiler ses nouveaux produits audio nomades. Au programme, un casque Bluetooth à réduction de bruit, le JBL Tour One M2, et des écouteurs sans fil avec un écran sur le boîtier, les JBL Tour Pro 2.

Alors que le salon de l’IFA ouvre ses portes ce mardi à Berlin, le groupe Harman Kardon a profité de l’événement pour dévoiler sa nouvelle gamme de casques et d’écouteurs haut de gamme. Voici donc le JBL Tour One M2 et les JBL Tour Pro 2.

Pour qui suit de près les nombreuses annonces dans le domaine de l’audio nomade, ces deux noms ne sortent pas de nulle part. La gamme Tour de JBL a été lancée en janvier 2021, déjà avec deux modèles à l’époque, le casque JBL Tour One et les écouteurs JBL Tour Pro+.

Logiquement, les deux nouveaux modèles dévoilés ce mardi viennent succéder à ce premier essai de JBL sur le segment haut de gamme. Il faut dire que, si la marque du groupe Harman Kardon a multiplié les références d’écouteurs sans fil et de casques Bluetooth ces dernières années, elle adressait essentiellement les segments d’entrée et de milieu de gamme. Néanmoins, avec ces deux nouveaux produits, JBL affiche des ambitions claires : venir affronter les cadors du segment haut de gamme que sont Apple, Sony ou Bose.

Un JBL Tour One M2 pour s’attaquer aux géants de la réduction de bruit

Cela passe d’abord par un nouveau casque Bluetooth haut de gamme à réduction de bruit active, le JBL Tour One M2. Conscient des lacunes de la première version, notamment en matière d’efficacité de l’isolation, JBL assure avoir revu sa copie et livre cette fois un casque plus efficace dans la réduction de bruit. Si le constructeur américain cherche à atteindre le niveau de réduction de bruit d’un Sony WH-1000XM5 ou d’un Bose Headphones 700, il n’y parvient pas tout à fait — on a pu l’essayer et les voix peinent encore à être filtrées –, mais s’en rapproche néanmoins. Pour ce faire, JBL a doté son casque de quatre microphones chargés d’analyser les sons ambiants pour une réduction adaptative du bruit.

Pour le son, le JBL Tour One M2 n’est pas en reste. Il embarque des transducteurs de 40 mm avec un système de virtualisation de l’audio spatial indépendant de l’application ou du fichier sonore. Pratique par exemple si vous souhaitez écouter un titre comme si vous étiez dans une petite pièce ou une salle de concert. En revanche, aucune fonction de suivi des mouvements de la tête n’est proposée. Le casque est par ailleurs connecté au smartphone en Bluetooth 5.3 avec une gestion des codecs AAC et SBC. JBL indique également que son Tour One M2 est compatible avec le Bluetooth LE Audio. On peut donc s’attendre à davantage de fonctionnalités proposées lors du déploiement de cette version dans les prochains mois. Notons également que le casque est compatible Bluetooth multipoint.

Le casque JBL Tour One M2 // Source : Geoffroy Husson pour Frandroid Le casque JBL Tour One M2 // Source : Geoffroy Husson pour Frandroid Le casque JBL Tour One M2 // Source : Geoffroy Husson pour Frandroid

Concernant le format et l’ergonomie, le JBL se veut hautement personnalisable. S’il pèse 286 grammes — contre autour de 250 grammes pour ses principaux concurrents — il est plutôt confortable avec un poids plutôt bien réparti entre le haut du crâne et les oreilles. Le casque est également pliable, un bon point quand Sennheiser, Bose ou Sony se relaient pour supprimer cet aspect ergonomique. JBL laisse également le choix à l’utilisateur entre le contrôle de la musique et du volume avec des boutons ou à l’aide du pavé tactile intégré à l’oreille gauche. Un excellent point. Pour la recharge, le JBL Tour One M2 passe par de l’USB-C — sans transmission audio — et la firme a de plus intégré une prise casque pour l’écoute filaire.

JBL annonce jusqu’à 50 heures d’autonomie sur son Tour One M2 avec la réduction de bruit désactivée. On ignore encore quelle sera l’autonomie proposée par le casque en activant cette fonctionnalité.

Et pour cause, puisque le JBL Tour One M2 ne sortira pas de sitôt. S’il a été présenté ce mardi, il ne sortira qu’en janvier 2023 avec deux coloris — noir et champagne — au prix de 299 euros.

Des JBL Tour Pro 2 avec un écran sur le boîtier

Si le JBL Tour One M2 prend une approche assez classique, les écouteurs JBL Tour Pro 2 se veulent quant à eux plus originaux. Il faut dire qu’ils intègrent un écran directement au boîtier de recharge.

Concrètement, cet écran va vous permettre d’accéder directement aux paramètres d’écoute de vos écouteurs. À l’aide d’une navigation par glissement, vous pourrez ainsi circuler de fonction en fonction pour contrôler la musique, changer de mode de réduction de bruit ou modifier l’égaliseur des écouteurs. Si ces fonctions peuvent être retrouvées directement au sein de l’application JBL sur smartphone, le fait de les intégrer au boîtier permet d’en profiter même si vous êtes connecté à un appareil autre qu’un smartphone ou une tablette. Vous pourrez ainsi gérer l’égaliseur même lorsque vous écoutez de la musique sur votre ordinateur ou sur un téléviseur.

Comme le casque, les JBL Tour Pro 2 sont compatibles avec le Bluetooth multipoint, profitent du Bluetooth 5.3 avec les codecs SBC et AAC et sont même prêts pour le Bluetooth LE Audio. Le boîtier est également compatible avec la charge sans fil.

Concernant la partie sonore et les fonctionnalités, JBL a adopté un format d’écouteurs à tiges avec des embouts intra-auriculaires de forme ovale accueillant un transducteur de 10 mm de diamètre. Les écouteurs profitent eux aussi d’une fonction de réduction active du bruit grâce à six micros, dont deux pour l’ANC. Ils sont, en prime, certifiés IP54 pour la protection contre la poussière et les éclaboussures. JBL annonce cette fois jusqu’à 10 heures d’autonomie sur les écouteurs seuls et 30 heures supplémentaires à l’aide du boîtier de recharge.

Les écouteurs JBL Tour Pro 2 // Source : Geoffroy Husson pour Frandroid Les écouteurs JBL Tour Pro 2 // Source : Geoffroy Husson pour Frandroid

Pour la disponibilité, il faudra là aussi patienter jusqu’au mois de janvier prochain. Les JBL Tour Pro 2 seront disponibles au prix de 249 euros en deux coloris : noir et champagne.