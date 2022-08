Fidelio FS1 : Philips lance une enceinte compatible Ambilight et de nouvelles barres de son

Pour aller avec ses nouveaux téléviseurs haut de gamme, TP Vision a présenté une gamme de nouveaux produits audio pour le salon chez Philips.

TP Vision ne s’est pas seulement fait un nom dans le secteur avec ses bons téléviseurs Philips. Le fabricant propose aussi une gamme Philips Audio intéressante pour améliorer l’immersion dans le salon.

Philips Fidelio FS1

Bien qu’assez chère, la gamme Fidelio de Philips est appréciée pour sa facilité d’installation. Il s’agit en effet de produit sans fil capable de s’interconnecter pour créer un système surround. Le protocole de connexion utilise le DTS Play-Fi pour faire du son multi-room.

TP Vision présente ici la Fidelio FS1, une nouvelle enceinte intégrant des lumières LED pour augmenter l’effet Ambilight des téléviseurs de la marque. C’est une enceinte mono à trois voies qui peut être utilisée seule, ou dans un ensemble pour créer un système stéréo ou Dolby Atmos.

Le fabricant propose aussi de créer un système 3.0 où le téléviseur jouera le rôle de voie centrale, avec de chaque côté une enceinte Fidelio pour le son gauche et droit.

Pour les performances audio, TP Vision compte sur un tweeter 1 pouce, un haut-parleur 2,5 pouces et un woofer 3,5 pouces, accompagné de deux membranes passives.

Cette enceinte sera disponible à partir du mois d’octobre 2022 pour 329,99 euros. Elle complète une gamme avec la barre de son FB1 prévue en septembre pour 899,99 euros et le caisson de basse FW1 déjà disponible à 549,99 euros.

Et des barres de son

TP Vision lance également une gamme de quatre nouvelles barres de son : B8907, B8507, B7807 et B7207.

Dans le lot, les modèles B8907, B8507 et 7807 offrent une voie centrale dédiée pour un son jusqu’en 3.1.2. La marque promet une puissance de sortie élevée et notamment des tweeters latéraux pour renforcer les voies gauche et droite. La gamme propose une compatibilité Dolby Atmos attendue en 2022 et une connectivité HDMI eARC compatible 4K.

Les modèles B8507 (720W) et B8907 (600W) proposent une compatibilité DTS Play-Fi, ce qui permet de les complémenter facilement avec des haut-parleurs arrière et créer un système 5.1.2.

On descend en gamme avec le B7807 (620W) qui devra se limiter à du son 3.1 avec un contrôle Philips Easylnk, et le modèle B7207 (520W) qui passe en 2,1 avec simple connectivité HDMI ARC et une compatibilité Dolby Digital seulement.

Le lancement de cette gamme de barres de son est prévu pour le mois de novembre 2022, sans précision sur la gamme de prix.

