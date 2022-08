Sony annonce une barre de son capable de virtualiser 12 enceintes

Sony annonce sa nouvelle barre de son HT-A3000. Celle-ci propose un son 3.1(.2) et une spatialisation capable de virtualiser jusqu'à 12 enceintes dans la pièce.

En préambule de l’IFA 2022, de nombreux constructeurs commencent à dégainer leurs annonces. Ce mercredi semble sous le signe du son, et plus particulièrement des barres de son. Sony a dévoilé un nouveau produit par communiqué de presse : la barre de son HT-A3000.

Une barre de son 3.1

Pour son prix, la Sony HT-A3000 n’est pas particulièrement bien équipée techniquement. Il s’agit d’une barre de son 3.1 qui est donc seulement munie de trois haut-parleurs frontaux horizontaux (dont un central dédié les dialogues), ainsi que d’un double caisson de basse intégré. Cette configuration lui permet d’atteindre une puissance de sortie de 250 W.

Sur ce segment, JBL vient d’annoncer une barre de son 5.1. On imagine cependant que la différence se fera sur d’autres points.

La Sony HT-A3000 est compatible avec la diffusion via Chromecast, Spotify Connect et Apple AirPlay 2. En outre, elle dispose du Bluetooth et du Wi-Fi pour lancer une playlist depuis un smartphone ou directement depuis l’appareil.

Enfin, on trouve également à son bord les deux assistants vocaux habituels, à savoir Google Assistant et Amazon Alexa. Du côté des connectiques, on trouve un port HDMI (CEC eARC), une entrée optique, un port USB.

La virtualisation à l’honneur

Là où Sony souhaite vraiment se démarquer, c’est sur la spatialisation du son pour offrir plus d’immersion dans nos contenus. Compatible Dolby Atmos et DTS:X, la HT-A3000 utilise les technologies Vertical Surround Engine et S-Force PRO Front Surround pour combler son absence d’enceintes verticales. Ce système de virtualisation vient donc émuler des enceintes verticales en leur absence. Il faudra cependant attendre les premiers tests pour savoir si l’effet est convaincant.

Le plus grand atout de cette barre de son reste néanmoins ses accessoires. On peut notamment lui adjoindre un caisson de basses déporté pour améliorer les graves (le SA-SW5 de 300 W ou le SA-SW3 de 200 W), ainsi que des enceintes arrière sans fil : les SA-RS3S ou SA-RS5. Notons que ce dernier modèle d’enceinte périphérique, contrairement à la barre de son en elle-même, est doté de haut-parleurs verticaux et peut donc assurer une véritable spatialisation Dolby Atmos ou DTS:X.

Les deux modèles d’enceintes se règlent intelligemment en mesurant la position relative de chaque élément du système son, ainsi que la hauteur de chaque enceinte. La technologie Sound Field Optimization s’occupe ensuite de créer jusqu’à 12 enceintes fantômes pour produire un son à 360 degrés.

Prix et disponibilité de la barre de son Sony

La Sony HT-A3000 sera disponible en septembre 2022 au prix de 699 euros. Pour ce qui est des enceintes arrière, comptez 499 euros pour les SA-RS3S et 799 euros pour les SA-RS5.

