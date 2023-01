Sony HT-A3000 : cette barre de son premium au rendu sonore 3D est à -33 %

Aussi sophistiqué soit un téléviseur, son talon d'Achille reste l'audio. Des constructeurs en sont bien conscients et pour pallier cela, ils proposent généralement deux solutions : le home ciné ou la barre de son. De deux, cette dernière est la plus abordable. À ce sujet, Sony dispose sa gamme premium HT, dont la version A3000 est actuellement bradée sur Amazon. Son prix initial de 699 euros n'est ainsi plus qu'à 462 euros.

Sony est un acteur majeur du high-tech et ses produits jouissent d’une bonne réputation. Il faut dire que le géant japonais a pour habitude de marquer les esprits avec des technologies avant-gardistes. En témoigne les innovations intégrées dans la Sony HT-A3000. Cette barre de son est en ce moment 33 % moins chère.

En quoi la Sony HT-A3000 est intéressante ?

Son surround 3.1 Dolby Atmos

La technologie 360 Spatial Sound Mapping

Capable de virtualiser une douzaine d’enceintes

Au lieu de 699 euros habituellement, la Sony HT-A3000 est maintenant disponible en promotion à 462 euros chez Amazon.

Des technologies de pointe à foison

Sur le papier, la configuration de la Sony HT-A3000 est relativement modeste comparée aux modèles haut de gamme de ses concurrents. La barre de son compte trois haut-parleurs d’une puissance totale de 250 W. Le haut-parleur central, disposé frontalement comme les autres, se charge entre autres des dialogues. On y trouve également deux caissons de basse.

Ce sont là des caractéristiques moins ronflantes, mais Sony fait la différence avec son 360 Spatial Sound Mapping. Cette technologie combine le Sound Field Optimisation et le S-Force PRO Front Surround. Elle consiste à créer artificiellement des enceintes fantômes (12 maximum) pour créer un son 3D à 360°. Le rendu sonore est assez impressionnant.

L’immersion sonore selon Sony

Vous pouvez écouter divers programmes directement sur la barre de son : Spotify Connect, Apple AirPlay 2 ou encore Chromecast built-in. Sa compatibilité avec Alexa et Google Assistant vous permet de la contrôler et de lancer vocalement vos playlists, vos podcasts, vos stations radio, etc. Bien entendu, la Sony HT-A3000 est livrée avec une télécommande qui donne facilement accès à des fonctions pratiques.

Gage d’un son de qualité, Dolby Atmos et DTS:X sont de la partie. Ces technologies sont mises à contribution pour spatialiser le son, et par la même occasion, le rendre immersif. La disposition des caissons de basse et des haut-parleurs fait aussi que la barre connectée livre un son précis, détaillé et 3D.

Les alternatives à la Sony HT-A3000

