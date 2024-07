Une enceinte compacte, connectée, autonome et puissante, pas mal non ? C’est français

La marque française Cabasse vient d’annoncer la sortie de sa nouvelle enceinte connectée The Pearl Myuki dotée d’une batterie de 12 heures d’autonomie et prometteuse d’un son puissant haute-fidélité. Elle vient se frotter à d’autres enceintes connectées disponibles sur le marché dont les Ultimate Ears ou les récentes Sony ULT Field, mais dans un style plus résidentiel.

Cabasse continue d’étoffer sa gamme d’enceinte pour la maison avec le nouveau modèle The Pearl Myuki. Pour un salon, une chambre ou la terrasse, cette enceinte est particulièrement compacte, mesurant moins de 19 cm de diamètre avec un format rond, cher au fabricant. Facilement déplaçable, elle ne fait que 2,1 kg. En outre, elle est livrée avec un sac de transport sur mesure. L’enceinte profite d’un design emblématique de la marque rappelant les autres modèles The Pearl et The Pearl Akoya avec une forme ronde proposé en deux finitions mates noir ou blanc avec quelques parties chromées.

Embarquant une batterie voulant offrir une autonomie de 12 heures, selon le fabricant, elle peut donc jouer aussi en intérieur qu’en extérieur. Elle est compatible Wi-Fi et équipé de la technologie Smart Wi-Fi qui permet de ne pas couper la musique lorsqu’on change de réseau, le cas échéant. Elle peut être associée à une autre enceinte Cabasse The Pearl Myuki pour un son stéréo. En outre, sa connectivité et sa fonction multiroom lui permettent de se coupler à d’autres enceintes de la marque. Toutes peuvent ensuite être contrôlées via l’application StreamCONTROL.

Rappelons que hormis les services de streaming, il est possible d’accéder aux contenus partagés sur le réseau à partir d’un système NAS. La fonction AirPlay 2 permet d’envoyer directement de la musique sur l’enceinte depuis un smartphone Apple.

Pour compléter la connectivité sans fil, outre le Bluetooth, l’enceinte dispose d’une entrée optique, d’un port Ethernet, d’un port USB-C et d’une entrée audio jack 3,5 mm afin de relier n’importe quelle source audio, voire une télévision.

Pour la partie audio, comparée à des enceintes Sony ULT Field 1 ou Ultimate Ears , par exemple, elle défend un système nettement plus haut de gamme et un son totalement haute-fidélité. The Pearl Myuki veut donc proposer un son équilibré et particulièrement puissant grâce à un haut-parleur large bande DOM 45 (médium-tweeter) et 2 haut-parleurs de grave de 12 cm à membrane profitant d’une structure alvéolée de type nid d’abeille. Ceux-ci sont positionnés en mode Push Push optimisant l’espace et permettant d’offrir un niveau de basses très élevé pour son format. Pour optimiser le rendu sonore, l’enceinte propose la fonction de calibration automatique.

L’enceinte Cabasse The Pearl peut être écoutée en magasin avant l’achat. Elle est proposée au sein de la Fnac et sa Bulle Acoustique, dans ses magasins de Paris Forum des Halles et Bordeaux Sainte-Catherine. D’autres lieux d’écoute sont aussi consultables sur le site de la marque. Elle est disponible pour un prix de 990 euros.