Si vous pouvez le taper, le piano Casio CT-S1000V peut le chanter

Le piano peut chanter les paroles de chansons que vous pouvez jouer comme des notes de musique.

Nous n’avons clairement pas l’habitude de parler de piano sur Frandroid. Mais le Casio Casiotone CT-S1000V est présenté comme le premier synthétiseur vocal capable de transformer n’importe quel texte en une phrase musicale, qui peut ensuite être jouée de manière polyphonique sur les touches.

Vos propres paroles chantées par un synthétiseur vocal

100 Lyric Tones sont intégrés dans le CT-S1000V, ils sont facturés comme des phrases inspirées de chansons familières. Le véritable intérêt, cependant, réside dans l’application Lyric Creator, disponible pour iOS et Android, cela vous permet de saisir vos propres paroles puis de les transmettre au piano via USB. Le texte peut être saisi en anglais ou en japonais, malheureusement le français n’est pas pris en charge pour le moment.

Les paroles peuvent être jouées dans leur intégralité ou une syllabe à la fois, avec ou sans legato (sans détacher les notes). Vous pouvez ensuite séquencer des paroles ensemble pour former des chansons complètes. En plus de cela, il existe 22 types de voix différents, du talkbox, des chœurs, des voix de robot, des vocodeurs et des voix chuchotées.

Le CT-S1000V est également un piano « standard » complet, offrant 800 sons alimentés par AiX et 64 voix de polyphonie. En plus de cela, vous avez 243 rythmes intégrés, 150 motifs d’arpégiateur, des effets, un métronome, un enregistreur intégré et une fonctionnalité d’échantillonnage.

Avec 61 touches, vous trouverez également des haut-parleurs stéréo, tandis que la connectivité comprend deux entrées de pédale, une entrée audio mini-jack, des sorties ligne stéréo 1/4 et une sortie casque mini-jack. Il intègre également un port USB-A pour y brancher le dongle audio/MIDI Bluetooth fourni, et un second port USB-B pour la connexion à votre appareil mobile lorsque vous utilisez l’application Lyric Creator.

Ce piano sera en vente à 680 dollars, nous n’avons pas encore d’information sur sa disponibilité en France ni son prix en euros.

