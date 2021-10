DJI Action 2 : contre GoPro, une caméra miniature et modulable

Deux ans et demi après l’Osmo Action, voici la DJI Action 2, une toute nouvelle caméra d’action misant sur la compacité et la modularité.

En 2019, déjà réputé pour ses drones et ses stabilisateurs, DJI était entré sur le marché de la caméra d’action, une diversification évidente, par la grande porte. Il avait effectivement lancé l’Osmo Action un produit très similaire à la GoPro d’alors, la Hero7 Black, avec des points forts tels qu’un écran couleur à l’avant, à un tarif inférieur.

DJI a ainsi poussé GoPro à reprendre les devants et à lancer successivement plusieurs nouvelles générations, jusqu’à atteindre récemment le sommet de son art avec la Hero10.

La réponse de DJI ? Changer de direction et proposer un concept à mi-chemin entre la microscopique Insta360 Go 2 et la référence GoPro Hero10. La DJI Action 2, qui perd l’appellation Osmo tout comme les drones Mini 2 et Air 2S ont perdu l’appellation Mavic, est en effet un cube de 39 x 39 x 22,3 millimètres et de 56 grammes, que l’on peut utiliser seule ou avec un module.

Module écran Module écran Module batterie

Une caméra modulable

La DJI Action 2 est livrée notamment avec un « cordon magnétique », qu’on positionne sur son torse sous ses vêtements, afin d’aimanter la caméra pour filmer un moment de vie en famille ou une sortie touristique en vue à la première personne (aussi appelée FPV ou POV). Seule, elle est étanche jusqu’à 10 mètres, elle intègre un seul microphone, 32 Go de mémoire et une batterie lui conférant une autonomie de 50 minutes.

Selon le combo retenu, elle est également livrée :

Soit avec un module-écran tactile avant, qui ajoute comme son nom l’indique un écran orienté vers l’avant, mais aussi 3 microphones, un logement pour carte mémoire microSD, une batterie portant l’autonomie totale à 160 minutes et un port USB-C.

Soit avec un module d’alimentation, variante sans écran du module précité, qui porte l’autonomie totale à 180 minutes.

L’écran de la caméra et celui du module sont des écrans tactiles OLED presque carrés de 446 x 424 pixels et d’une diagonale de 1,76 pouce (4,47 centimètres). La caméra dispose d’un seul bouton physique et fournit un retour haptique qui permet de l’utiliser à l’aveugle, notamment quand elle est fixée au torse.

Combo double écran Combo énergie

Une stabilisation électronique renversante

En termes d’image, la DJI Action 2 embarque un capteur CMOS de 1/1,7 pouce et de 12 mégapixels, 1,5 fois plus grand que celui de 1/2,3 pouce de la GoPro Hero10. Il est coiffé d’une lentille f/2,8 offrant un champ de vision maximal de 155 degrés. Et il s’accompagne d’un capteur de température des couleurs dédié, qui améliore la fidélité des couleurs, notamment sous l’eau.

En plus de la stabilisation électronique RockSteady, point fort de l’Osmo Action, qui passe ici en version 2.0, on trouve une stabilisation électronique HorizonSteady, qui comme son nom l’indique maintient l’horizon même lorsque l’on pivote la caméra sur 360 degrés. C’est ce que propose GoPro depuis la Hero9, mais avec le complément optique GoPro Max. Il fonctionne ici sans supplément, mais avec une définition limitée à la 2,7K. La caméra filme autrement en « 4K » 3840 x 2160 pixels jusqu’à 120 images par seconde, ou en 1920 x 1080 pixels jusqu’à 240 images par seconde.

L’Action 2 fonctionne tout comme l’Osmo Action avec l’application mobile DJI Mimo, qui permet de télécommander la caméra, de diffuser des images en direct, de transférer photos et vidéos, et qui offre des fonctions essentielles de montage.

Reliée à l’un des deux modules et à un ordinateur via son port USB-C, la caméra peut enfin servir de webcam, via le standard UVC, qui ne nécessite aucun logiciel ni aucun pilote (ou plus précisément qui fonctionne avec les pilotes génériques intégrés à la majorité des systèmes d’exploitation).

Soulignons qu’elle n’intègre pas de GPS, permettant d’incruster à l’image des informations comme la vitesse et la carte, contrairement aux dernières GoPro.

Prix et disponibilité de la DJI Action 2

La DJI Action 2 est disponible dès aujourd’hui sur la boutique officielle de DJI en « combo double écran » avec le module-écran, le cordon magnétique et deux supports magnétiques, au prix de 520 euros. Un « combo énergie » avec le module d’alimentation, le cordon magnétique et un seul support magnétique, sera disponible fin novembre au prix de 400 euros.

DJI proposera également de multiples accessoires, dont certains utilisent le même système de fixation que GoPro. La marque chinoise proposera enfin son service DJI Care Refresh, à des tarifs encore inconnus, avec une formule 1 an donnant droit à 2 remplacements et une formule 2 ans donnant droit à 3 remplacements.