DJI Action 2 : la mini caméra modulable est à -40 % durant les soldes d’été

DJI est revenu en fin d'année 2021 sur le marché des mini caméras d'action avec l'Action 2 en apportant un concept de modules à ajouter, pour se différencier du géant GoPro. Si elle était un peu chère à l'époque, elle passe aujourd'hui sous les 250 euros avec les soldes d'été.

Se différencier de GoPro et se positionner en bonne alternative, c’est très compliqué. Un « exploit » qu’a tenté de réaliser DJI avec sa Action 2 sortie en octobre dernier. Pour ceux qui étaient réticents quant à son prix, ils sauront être convaincus par cette offre à moins de 250 euros chez Boulanger le module de batterie compris.

La DJI Action 2, c’est quoi ?

De la vidéo en 4K à 120 images par seconde

32 Go de mémoire interne extensible

Un capteur de 32 Mpx

56 grammes

Proposée à son lancement à 399 euros, la caméra de sport DJI Action 2 avec module d’alimentation est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 244,30 euros sur le site de Boulanger. Si vous préférez l’acheter sur Amazon, sachez qu’elle y est aussi en soldes à 256,49 euros.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la DJI Action 2.

Une caméra d’action modulaire

L’originalité de cette mini caméra est surtout son fonctionnement modulaire. En fonction du pack que vous achetez, vous allez avoir des accessoires différents. Nous ne parlons pas ici des différentes fixations (perche, guidon, etc.) type GoPro, mais bien de véritables modules. DJI en propose deux : un écran et une batterie. Le premier module est un écran qui vient se fixer sous la caméra, qui permet d’afficher un retour vidéo et augmente par la même occasion l’autonomie de la caméra. Pour ceux qui n’en auraient pas forcément les moyens ou l’utilité, un deuxième module existe. Il s’agit d’une batterie qui se fixe sous la caméra aussi et qui permet d’étendre l’autonomie de l’Action 2.

Ces modules se fixent au même endroit que les accessoires. DJI opte ici pour un système de magnets couplé à des encoches latérales qui se verrouillent. Le module caméra restera situé vers le haut, peu importe la situation. Le vrai plus, c’est que l’on peut fixer le tout à des fixations puisqu’en dessous des modules, on trouve le même système de fixation. À noter que ces modules ne sont pas étanches. Pour les utiliser sous l’eau, il faudra s’équiper d’un caisson qui peut être plongé jusqu’à 50 mètres.

De la 4K à 120 fps

Cette DJI Action 2 est équipée d’un capteur CMOS 1/1,7″ de 12 Mpx. Elle propose une très bonne qualité vidéo et permet de filmer en 4K à 120 images par seconde. Une fréquence qui peut monter à 240 si vous réduisez la qualité en 1080p (ce qui reste très bon). Les couleurs sont assez bien retranscrites et ne sont pas saturées, contrairement à ce qu’on peut voir chez la concurrence. Quant aux contrastes, ils ne sont pas toujours bien gérés, selon les conditions.

Dans ce qu’on regarde lorsqu’on décide d’acheter une caméra d’action, c’est le champ de vision. Sur l’Action 2, ce dernier est de 155°, ce qui est plus large que le mode SuperView de GoPro. Attention cependant, si vous souhaitez un champ plus étroit, cette caméra de DJI ne sera pas la meilleure. Côté audio néanmoins, la DJI Action 2 s’en sort très bien, notamment sur la gestion des bruits du vent. En plus, lorsqu’on ajoute un des deux modules, on passe d’un microphone à quatre. Quant à la stabilisation logicielle, on a ici RockSteady 2.0, disponible en 4K à 60 images par seconde. Bien qu’elle ne soit pas impressionnante, elle reste efficace. On a aussi droit à HorizonSteady, qui offre le maintien de l’horizon à 360 degrés afin que l’image reste droite lorsque la caméra bouge.

Pour en savoir plus sur cette mini caméra d’action, nous vous invitons à lire notre test complet de la DJI Action 2.

