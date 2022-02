DJI Action 2 : la mini caméra d’action modulable est déjà en promotion

La DJI Action 2 est la nouvelle caméra d'action de la marque chinoise, qui vient remplacer la Osmo Action. Le concept est cette fois-ci bien différent de ce que propose GoPro, notamment avec la possibilité d'ajouter des modules. On la trouve aujourd'hui sur Amazon avec 40 ou 50 euros de réduction selon le pack choisi.

DJI est rentré sur le marché des caméras d’action pour devenir à ce jour la meilleure alternative à GoPro, mais avec sa Action 2, le constructeur tente d’apporter une approche différente de son concurrent. En effet, cette nouvelle solution mise sur l’aspect ultra compact et modulable, pour par exemple rajouter un second écran ou une extension de batterie. Lancée en fin d’année 2021, elle bénéficie aujourd’hui de sa première promotion intéressante grâce à une remise immédiate de 10 %.

Ce qu’il faut retenir de la DJI Action 2

Une caméra d’action aussi petite que légère

Capable de filmer jusqu’en 4K à 120 ips

Etanche sans étui jusqu’à 10 mètres

Peut servir de webcam sur PC

Au lieu de 399 euros habituellement, le pack Power Combo de la DJI Action 2 incluant un module d’extension de batterie est aujourd’hui disponible en promotion à 359 euros sur Amazon. On trouve également le pack Dual-Screen Combo rajoutant un second écran pour 469 euros au lieu de 519 euros.

Une mini caméra performante

La DJI Action 2 est complètement différente de l’ancien modèle. Fini le look à la GoPro donc, on aperçoit ici un design beaucoup plus minimaliste laissant la place uniquement pour le capteur CMOS 1/1,7 pouce de 12 mégapixels (estimé 1,5 fois plus grand que celui de la GoPro Hero10) à l’avant et l’écran OLED tactile de 1,76 pouce affichant une définition de 446 x 424 pixels à l’arrière. La caméra se veut alors ultra compacte, avec des dimensions de 39 x 39 x 22,3 millimètres pour seulement 56 grammes sur la balance. C’est vraiment minuscule et idéal pour l’utiliser de temps en temps en tant que webcam sur PC, mais sa petite taille ne veut pas dire qu’elle n’est pas performante.

En effet, la nouvelle action cam de DJI peut filmer en 4K (3 840 x 2 160 pixels) jusqu’à 120 images par seconde, ou en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) jusqu’à 240 images par seconde, dans un champ de vision à 155 degrés grâce à sa lentille f/2,8. Cette dernière s’accompagne d’ailleurs d’un capteur de température des couleurs dédié, qui améliore la fidélité des couleurs, notamment sous l’eau, car l’Action 2 est étanche jusqu’à 10 mètres sans étui. On retrouve évidemment de nombreuses fonctionnalités, dont la plus importante est la stabilisation électronique HorizonSteady, qui comme son nom l’indique maintient l’horizon même lorsque l’on pivote la caméra sur 360 degrés. Il y a aussi la possibilité de faire des ralentis, prendre des Time Lapse jusqu’en 4K, de passer par le mode QuickClip pour enregistrer de courtes vidéos de 10, 15 ou 30 secondes ainsi que de capturer des photos de 12 mégapixels en format JPEG ou RAW.

Des modules en veux-tu, en voilà !

La principale nouveauté de la DJI Action 2, c’est bien évidemment la possibilité d’ajouter des modules supplémentaires pour améliorer l’expérience. Dans le premier pack, la caméra est livrée avec une batterie supplémentaire qui porte l’autonomie à 180 minutes, contre 50 minutes sans. Dans le deuxième, vous aurez un second écran de la même taille que celui de la caméra, dirigé vers l’avant pour avoir un retour vidéo très utile pour les Vlogs. Dans les deux cas, vous aurez un tour de cou avec une accroche magnétique pour filmer en vue à la première personne (aussi appelée FPV ou POV).

Comme d’habitude, vous devrez installer l’application DJI Mimo pour télécommander la caméra, diffuser des images en direct, transférer des photos/vidéos, et qui offre surtout des fonctions essentielles de montage. Vous pourrez stocker de nombreux contenus grâce à un espace de stockage interne de 32 Go, mais dommage qu’il soit indispensable de passer par un module supplémentaire pour augmenter la mémoire via une microSD.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la DJI Action 2.

Quelle caméra d’action choisir ?

Si vous n’êtes pas convaincu du nouveau modèle de DJI et que vous souhaitez découvrir les autres solutions disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras d’action en 2022.

