Osmo Pocket 3 : cette nouvelle caméra s’adapte aussi bien à YouTube qu’à TikTok

Le constructeur chinois DJI a dévoilé une nouvelle caméra dotée d'un grand capteur et qui s'adaptera aussi bien aux vidéos horizontales qu'au format vertical.

DJI est en pleine forme cette année. Non content d’avoir lancé quatre drones — le DJI Mini 2 SE, le DJI Mavic 3 Pro, le DJI Air 3 et le DJI Mini 4 Pro — et une première action cam, la DJI Osmo Action 4, le constructeur chinois a dévoilé, ce mercredi, une nouvelle caméra d’action, la DJI Osmo Pocket 3.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle caméra vient prendre la suite des précédentes Osmo Pocket et Pocket 2. Elle propose donc un format bien différent de celui de la DJI Osmo Action 4 et des modèles GoPro, avec un concept se rapprochant de ce qu’on peut avoir sur des gimbal pour smartphone. On a donc une partie inférieure, par laquelle on va prendre la caméra, qui héberge l’essentiel de l’électronique ainsi que l’écran. Au-dessus, le module caméra est quant à lui suspendu pour permettre une meilleure stabilisation.

Si la DJI Osmo Pocket 3 reprend la forme des modèles précédents, elle n’est cependant pas dénouée de nouveautés, bien au contraire. La principale, et la plus visible, réside dans son écran pivotant. Sur les précédentes versions, l’écran était pour le moins réduit, au format nécessairement horizontal et ne permettait pas de regarder le retour en détail. La DJI Osmo Pocket 3 profite cette fois d’un écran Oled, vertical par défaut, avec une diagonale de 2 pouces, mais qui peut pivoter pour vous afficher un retour, y compris en cas de prise de vue à l’horizontale. Pratique pour passer de l’enregistrement de vidéos horizontales pour YouTube au format vertical pour TikTok ou Instagram.



Un capteur au format 1 pouce

Du côté du module photo et vidéo aussi les choses ont été revues. La DJI Osmo Pocket 3 est munie d’un capteur au format 1 pouce permettant l’enregistrement de vidéos 4K 120. Elle profite par ailleurs du profil d’images D-log de DJI pour permettre un étalonnage plus précis en postproduction.

Bien évidemment, la caméra est stabilisée avec une stabilisation mécanique sur trois axes pour réduire au maximum les tremblements. Plusieurs modes automatiques de suivi de sujet sont également proposés et la captation audio est assurée par un réseau de trois microphones permettant de réduire les bruits du vent.

La caméra DJI Osmo Pocket 3 est disponible dès ce mercredi au prix de 539 euros en France. Un pack « Créateur », proposé à 679 euros, propose de bénéficier en outre d’un microphone émetteur DJI Mic 2 et de divers accessoires.



