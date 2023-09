Sur le papier, ce robot aspirateur laveur est à deux doigts de la perfection

En quelques années, Dreame s’est hissé parmi les grands du marché des robots aspirateurs laveurs. Avec son nouveau DreameBot L20 Ultra présenté à l'IFA 2023, il apporte quelques idées et technologies originales qui risquent de bousculer la concurrence.

En moins de six ans, Dreame a réussi à s’imposer comme un réel concurrent aux ténors du marché des aspirateurs robots que sont Roborock, iRobot ou Ecovacs. Avec son nouveau Dreame L20 Ultra, le constructeur ne révolutionne pas le secteur, mais lui apporte des éléments complémentaires qui risquent de rapidement se retrouver chez la concurrence.

Vadrouille à double mécanisme et détergent à la demande

À première vue, le Dreame L20 Ultra est un robot aspirateur laveur dans la lignée de ce que propose déjà le constructeur. Mais plus nous avançons dans sa fiche technique, et plus nous sommes enthousiastes. Ainsi, si son design n’a rien de révolutionnaire, ses entrailles cachent un moteur d’aspiration de 7 000 Pa, ce qui le situe dans la tranche haute du secteur.

Il intègre les technologies Pathfinder Smart Navigation, AI Action et le système d’évitement des obstacles par lumière structurée en 3D de la marque. Ce robot devrait donc cartographier votre environnement avec précision et y naviguer sans encombre. Le tout, en repérant et en identifiant les obstacles pour mieux les éviter. Selon la marque, seuls les plus petits objets comme un fin câble USB auront du mal à être repérés. À vérifier.

Les déjections animales sont aussi de la partie et nous nous ferons un plaisir de tester cet aspect.

Par contre, alors que Roborock ou iRobot proposent une mécanique de double brosse en caoutchouc, ici nous n’en avons qu’une seule, ce qui est un peu décevant. Nous avons droit à un bac à poussière de 350 ml et de seulement 80 mL pour l’eau.

De plus, il propose un entretien totalement automatisé grâce à sa base qui vide le bac à poussière dans un sac de 3,2 L. Il se charge également du nettoyage et séchage des serpillières, du remplissage automatique du bac à eau du robot, de la récupération des eaux sales et de l’ajout automatique d’un détergeant.

Vous avez bien lu, nous avons enfin une base qui propose des cartouches de détergent pour un nettoyage plus efficaces des sols comme de la vadrouille. Selon Dreame, il faudra la remplacer une fois tous les mois et les recharges seront disponibles au prix de 39,99 euros le lot de trois. Notez qu’une cartouche sera livrée avec le robot.

Des patins très souples

Dans le cadre du nettoyage humide des sols, Dreame risque de donner le sourire à tous les maniaques de la propreté grâce à sa technologie Mop Extended. Ainsi, à la différence de la concurrence, quand ce robot traitera des plinthes ou des bords de meubles, le patin ne reste pas au centre. Il se déplacera de sorte à être réellement au contact de ces surfaces.

De plus, quand le robot rencontrera un tapis, les deux patins pourront automatiquement être relevés de 10,5 mm pour éviter de les humidifier, contre 7 mm chez Roborock. De plus, il propose un mode DuoScrub où les deux patins vont tourner beaucoup plus vite et exercer une pression plus forte sur le sol pour éliminer les taches tenaces ou les résidus collants. Si vous désirez traiter une pièce avec de la moquette, les patins se détacheront automatiquement et resteront dans la base, alors que le robot remplira son office. Autre cas de figure, pendant un cycle de nettoyage, le Dreame L20 Ultra pourra retourner à la base déposer les patins, avant d’aller traiter un tapis à poil long par exemple.

Le Dreame L20 Ultra sera disponible à partir de ce jour au prix de 1199,99 euros.

