DS 3 E-Tense officialisée : une compacte électrique française dotée d’une bonne autonomie

Le constructeur français DS Automobiles dévoile sa nouvelle DS3 E-Tense, un petit SUV 100 % électrique. Vendue à partir de 41 700 euros, c'est un restylage visuel et technique de la DS3 Crossback qui permet notamment d'augmenter son autonomie et sa recharge rapide.

La DS 3 Crossback E-Tense n’a jamais vraiment été une voiture électrique recommandable. Établie sur la plateforme de sa cousine, la Peugeot e-208, elle se révélait trop gourmande en énergie, avec une autonomie trop faible, et un prix trop élevé. Mais voici que la nouvelle DS 3 E-Tense (qui a donc abandonné le terme Crossback) vient gommer quelques défauts de sa prédécesseure.

Plus de puissance et d’autonomie

La grande nouveauté de la DS 3 électrique en version 2023, c’est l’arrivée d’un nouveau couple moteur – batterie. Ainsi, l’ancien moteur de 100 kw (136 ch) laisse sa place à un nouveau bloc d’une puissance de 115 kW (156 ch) avec un couple de 260 Nm. C’est le fameux bloc Emotors M3 que l’on trouve sur les nouvelles Peugeot e-308, réalisé en partenariat avec Stellantis et made in France ! Du côté de la batterie, l’ancienne pile de 50 kWh troque sa place pour une nouvelle batterie de 54 kWh (50,8 kWh utiles).

DS promet ainsi une autonomie de 402 km sur le cycle mixte WLTP. C’est bien mieux que sa prédécesseure et que ses cousines techniques ou même que la nouvelle MG4. En effet, celle-ci propose 450 km d’autonomie, mais avec une batterie d’une capacité de 64 kWh. DS annonce ainsi une consommation de 12,6 kWh / 100 km sur cycle mixte WLTP.

Celle-ci aurait été travaillée selon DS, grâce à l’utilisation de LED mais aussi par l’intermédiaire « d’une optimisation aérodynamique de la face avant et des roues, et une diminution de 10 mm de la garde au sol sur les versions chaussées de roues 17 et 18 pouces Tall & Narrow« . Mais aussi par l’utilisation d’un nouveau réducteur. C’est justement le changement de réducteur qui avait permis à la Peugeot e-208 de voir son autonomie augmenter sans changer de batterie.

Une charge plus rapide

La charge rapide a également été améliorée. Il ne faut, en effet, que 25 minutes pour passer de 0 à 80 %, ce qui est une très bonne valeur. La concurrence prévoit plutôt 30 minutes pour l’exercice du 10 à 80 %. Ce qui est une bonne nouvelle pour pouvoir envisager des longs trajets. Le chargeur embarqué, d’une puissance de 11 kW, devrait permettre de recharger l’auto en 5h environ sur une borne en courant alternatif.

De base, la voiture reçoit une pompe à chaleur, aidant à économiser de l’énergie en hiver, mais aussi pour optimiser la température de la batterie en vue d’une charge rapide. Les cellules sont refroidies par circulation de liquide pour éviter les excès de chaleur.

Un design revu, mais légèrement

Le design a bien entendu été revu, mais par petites touches. Seul un regard expert saura distinguer la DS 3 Crossback d’une nouvelle DS 3. La calandre est légèrement plus large et les nouveaux projecteurs LED change un peu le regard de la voiture. Une nouvelle calandre est également de la partie.

À l’intérieur, l’info divertissement a été actualisé, avec un nouvel écran de 10,3 pouces qui accompagne le combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces. L’affichage tête haute est toujours de la partie. La Nouvelle DS 3 propose également des nouvelles aides à la conduite comme une vue à 360 degrés lors des manœuvres grâce à « de nouvelles caméras numériques hautes résolutions« .

La conduite autonome de niveau 2

On trouve également d’autres aides plus complètes et inédites sur la DS 3 : « aide active au maintien dans la file, lecture des panneaux de vitesse, avec restitution de l’information au combiné, freinage automatique d’urgence jusqu’à 85 km/h« . DS annonce ainsi une conduite autonome de niveau 2, grâce aux différentes caméras et aux radars.

Le petit bonus, ce sont les poignées des quatre portières qui se rétractent automatiquement afin d’améliorer l’aérodynamisme de la voiture comme on peut le lire dans le communiqué de presse du constructeur.

Prix et disponibilité

La nouvelle DS 3 E-Tense sera disponible à la commande dès le 27 septembre. Il faudra compter 41 700 euros pour la configuration la plus abordable de cette voiture électrique fabriquée en France, à Poissy. C’est plus cher que les 39 300 euros actuellement réclamés pour l’ancienne DS 3 Crossback E-Tense et bien plus que la Renault Megane E-Tech. Et c’est sans oublier la Renault Zoé avec ses 395 km d’autonomie disponible à partir de 33 700 euros. DS n’a pas encore annoncé de délais de livraison.

