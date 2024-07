Dyson OnTrac, le casque qui aspire à une très grande autonomie et une haute qualité audio

La marque Dyson vient d’annoncer le lancement de son nouveau casque audio haut de gamme. Baptisé OnTrac, ce modèle veut offrir une autonomie record et une réduction de bruit exceptionnelle avec une plage sonore des plus larges. Côté design, il propose plus de 2000 combinaisons de couleurs.

Après le casque purificateur d’air Dyson Zone, la marque d’origine britannique propose un modèle « plus conventionnel » avec le OnTrac. Celui-ci est de type circum-auriculaire englobant donc l’intégralité des oreilles et bien entendu, doté d’un arceau ajustable. Fruit de plusieurs années de recherche et de développement, il a été conçu pour répartir son poids sur les deux côtés de la tête plutôt que sur le crâne. Le casque Dyson OnTrac est décliné en 4 finitions avec des teintes Aluminium, Bleu de Prusse, Rouge Céramique et Noir Nickel.

Avec un format relativement imposant, le casque Dyson OnTrac propose plus de 2000 combinaisons de couleurs personnalisables entre les caches extérieurs et les coussinets. Ces derniers sont fabriqués à partir de microfibres ultra-douces et de mousse haute qualité assurant à la fois un grand confort et une isolation passive.

Réduction de bruit jusqu’à 40 dB et autonomie de 55 heures

Pour son nouveau casque, Dyson promet une réduction active des bruits environnants jusqu’à 40 dB « sur toute la gamme de fréquences ». D’expérience, on sait que cela ne couvre pas l’intégralité du spectre, mais seulement certaines plages de fréquences, ce que nous n’oublierons pas de mesurer lors de nos tests. Pour arriver à un tel résultat, la marque indique que le OnTrac utilise une géométrie interne spécifique et embarque pas moins de 8 microphones associés à un algorithme qui surveille les bruits ambiants 384 000 fois par seconde. De quoi rester dans sa bulle !

Lorsque la fonction de réduction de bruit est activée, Dyson annonce une autonomie de 55 heures voulant concurrencer l’un des casques les plus endurants à ce jour, l’Audio-Technica ATH-S300BT (60 heures officiellement avec l’ANC activé).

Cette autonomie est ici possible grâce à plusieurs batteries intégrées au sein de l’arceau alors que l’unité d’alimentation est, la plupart du temps, placée au niveau des écouteurs. Cette caractéristique aide à l’équilibre du casque lorsqu’il est porté. Selon Dyson, après seulement 10 minutes de recharge, on peut profiter de la musique pendant deux heures et demie. Le casque s’éteint automatiquement au bout de 30 minutes lorsqu’il n’est pas utilisé afin de préserver l’autonomie de la batterie.

Enfin, pour la partie audio, alors que la plupart des casques proposent une plage de fréquences couvrant 20 Hz à 20 kHz, celui-ci offre une reproduction entre 6 Hz et 21 kHz, d’après Dyson. Pour aider à la reproduction audio aux extrémités des fréquences, le fabricant propose une technologie reposant sur le système électroacoustique interne et des composants de pointe. Il peut compter sur la présence de haut-parleurs en néodyme de 40 mm de diamètre, fabriqués sur mesure associés à un processeur DSP des plus performants.

Personnalisation avec l’App et contrôle depuis les écouteurs

Bluetooth, le casque Dyson OnTrac est contrôlable via l’application MyDyson pour les appareils iOS ou Android qui permet de personnaliser l’expérience audio avec 3 modes : Enhanced, Bass Boost et Neutral, pour convenir à tous, selon les préférences. En outre, notez que le casque dispose de capteurs qui permettent de mettre en pause la lecture de la musique lorsqu’il est retiré ou de reprendre une fois qu’on le remet en place sur la tête. Les écouteurs sont dotés d’une zone tactile qui sert à contrôler la lecture de la musique (lecture, pause, retour, avance) ou pour passer des commandes vocales. Pour gérer le volume, il y a un bouton spécifique, identique au casque Dyson Zone.

Le casque peut jouer le rôle de kit mains libres grâce à ses microphones qui, selon la marque, captent clairement la voix, aidés par des algorithmes pour limiter les bruits extérieurs. Enfin, notez qu’un suivi en temps réel des volumes internes et externes est fait pour alerter en cas de niveaux potentiellement dangereux via des rapports en direct dans l’application.

Le nouveau casque Dyson OnTrac sera disponible à partir du 25 juillet pour un prix de 499 euros. Il sera distribué dans les boutiques Dyson Demo Stores et sur le site de la marque.