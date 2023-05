Fairbuds XL : Fairphone lance son premier casque audio à réduction de bruit… et réparable

Fairphone a dévoilé son tout premier casque Bluetooth à réduction de bruit, le Fairbuds XL, un casque qui mise sur la réparabilité.

L’annonce avait déjà fait l’objet de fuites, mais elle est désormais concrète. Après ses smartphones et une première paire d’écouteurs sans fil, Fairphone se lance dorénavant sur le marché des casques audio sans fil à réduction de bruit active avec un premier modèle, le Fairbuds XL.

Fairphone oblige, le Fairbuds XL correspond à la philosophie du constructeur néerlandais, à savoir un casque dont les composants sont sourcés et, surtout, réparables facilement. Un point qui pouvait manquer sur ses écouteurs sans fil compte tenu de leur petit format.

En l’occurrence, Fairphone indique que huit pièces de son casque peuvent aisément être remplacées. Il s’agit non seulement des coussinets, qui vont logiquement s’user avec le temps, mais également de la batterie, du câble audio, du bandeau, de la protection du bandeau, de sa base, de la mousse des coussinets ou même des transducteurs intégrés.

Du côté des transducteurs, Fairphone annonce avoir intégré des haut-parleurs de 40 mm de diamètre. Le casque est par ailleurs non seulement un casque filaire, mais peut fonctionner aussi en Bluetooth avec une compatibilité Bluetooth 5.1 et le support des codecs audio Bluetooth AAC et SBC. Le casque est par ailleurs compatible avec les assistants vocaux et promet une compatibilité Bluetooth multipoint pour l’utiliser simultanément avec un smartphone et un ordinateur par exemple. Il profite par ailleurs d’une certification IP45 garantissant protection contre la poussière et les éclaboussures.

Un casque sans fil à réduction de bruit

Le Fairbuds XL est en outre doté d’une fonction de réduction de bruit active, mais aussi d’un mode bruit ambiant pour percevoir son environnement. Du côté de l’autonomie, Fairphone promet « plus de 28 heures » d’utilisation, sans préciser néanmoins s’il s’agit d’une mesure avec ou sans réduction de bruit active.

Le Fairphone Fairbuds XL est décliné en deux coloris — noir et vert — et est d’ores et déjà disponible au prix de 249 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.