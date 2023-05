Le casque sans fil FairBuds XL serait bien écoresponsable… malgré un oubli important

Déjà dévoilé accidentellement, il y a quelques semaines, le prochain casque sans fil du constructeur néerlandais Fairphone semble se confirmer via plusieurs nouveaux visuels. Un produit qui devrait facilement être réparable et écoresponsable... malgré l'absence de prise audio jack 3,5 mm.

Le produit se dévoile encore un peu plus. Mercredi 3 mai, le site d’informations allemand WinFuture a partagé sur son site plusieurs nouveaux visuels détaillant le design du FairBuds XL, l’éventuel prochain casque audio sans fil du constructeur Fairphone. Des images mises en ligne par un « par un e-commerçant avant la date de présentation officielle du constructeur » selon le média, qui avait déjà révélé une première image du design de ce produit, mi-avril 2023.

Ce serait le premier produit de ce type pour la marque néerlandaise, connue pour ses smartphones éthiques et écoresponsables. Un engagement qui pourrait toutefois être remis en question par un petit détail sur les photos des prochains FairBuds XL.

Casque pliable et vis accessibles

Attardons-nous d’abord sur les informations que nous donnent ces nouveaux visuels. Ses coloris, d’abord : alors que la première image présentait un modèle vert avec de petits accents orange, les photos partagées par WinFuture dévoilent une seconde variante noire avec des accents vert foncé.

Source : WinFuture Source : WinFuture

Sur les deux modèles, on retrouve un motif moucheté qui corrobore ce que l’on devinait déjà mi-avril : les FairBuds XL seraient en partie composés de plastique recyclé, comme les smartphones de la marque néerlandaise. Comme les Fairphone, ce casque audio devrait également être facilement réparable, comme l’indiquent les vis visibles et facilement accessibles avec un cruciforme classique.

Si l’on observe de nouveau les deux boutons présents sur le premier visuel, on a quand même encore un doute sur les contrôles de l’appareil. Le bouton plat en forme de pilule pourrait être utilisé pour l’allumage et l’activation d’éventuels modes transparence ou de réduction de bruit active. De petits trous pour microphones sur les coques externes du casque semblent d’ailleurs confirmer cette dernière fonctionnalité.

Source : WinFuture Source : WinFuture

Quant à l’autre bouton rond coloré, il sera probablement dédié au contrôle de l’écoute (lecture, pause, précédent et suivant) sous forme d’un joystick ou d’une couronne comme sur les AirPods Max d’Apple.

Ce qui est désormais certain, c’est que le casque se plie, comme l’indiquent les photos. À l’heure où des constructeurs de casques premium suppriment cette possibilité sur leurs modèles récents, ce petit détail est une très bonne nouvelle.

Un absent remarqué

En revanche, les visuels de WinFuture annoncent également une mauvaise nouvelle : les FairBuds XL n’offriraient pas de prise jack 3,5 mm. S’il est possible que la prise USB-C visible sur les photos dévoilées se double en prise audio, ce n’est pas vraiment la norme des autres casques sans jack 3,5 mm du marché.

Si ce n’est pas le cas, son absence signifie donc qu’une fois la batterie morte et les pièces de rechange indisponibles, ce casque censé être écoresponsable… terminerait à la poubelle. Dans les déchets recyclables, certes, mais à la poubelle quand même.

Source : WinFuture Source : WinFuture

Un choix qui serait difficilement explicable par un manque de place vu la taille du produit, qui plus est pour une marque au positionnement unique sur le marché. Fairphone avait d’ailleurs déjà commis cette erreur en lançant des écouteurs sans fil irréparables en 2021.

Si ce phénomène de mort programmée est propre à ces petits appareils Bluetooth, on espère donc que le modèle de casque Fairbuds XL évitera cet écueil et permettra des réparations simples et à long terme, à l’image des smartphones de la marque. Qui plus est pour un produit qui pourrait être vendu 250 euros, selon un prix indiqué par un site de e-commerce suisse.

