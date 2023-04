Après ses écouteurs, Fairphone préparerait un casque réparable et recyclable

Après un premier test hors des sentiers battus avec des écouteur sans fil en 2021, la marque néerlandaises connu pour ses smartphones durables et réparables pourrait bientôt sortir un casque audio sans fil. Et on connaitrait même déjà son prix.

On devine le produit aux miettes laissées sur le chemin. Lundi 17 avril 2023, le site d’informations Android Authority a révélé plusieurs informations sur le prochain produit de la marque néerlandaise Fairphone : un casque audio sans fil nommé « Fairbuds XL », selon plusieurs fuites en ligne.

Si la marque est surtout connue depuis 2013 pour ses smartphones éthiques, durables et réparables, elle tenterait donc à nouveau de s’investir sur un autre marché que le sien, après les écouteurs Fairphone True Wireless.

Des fuites par recherche Google

Les premières traces du produit ont été découvertes par Android Authority sur le site Launch Studio, listant des produits ayant été validés par l’organisme Bluetooth SIG comme compatibles avec la norme sans fil. À la date du 13 avril, un « Fairbuds XL » au nom de code « HEAD-1ZW » a été déclaré comme qualifié pour du Bluetooth 5.0 par la marque Fairphone.

La description de ce produit reste concise : « C’est un casque », précise le site. En revanche, on en sait plus en tapant le nom du produit dans Google, remarque Android Authority : une vidéo Vimeo privée d’un prochain spot promotionnel apparait dans les résultats de recherche, révélant le design du casque et confirmant le nom du produit.

Cet éventuel Fairbuds XL semble arborer un plastique vert moucheté similaire aux matériaux recyclés d’une variante du dernier Fairphone 4. On peut donc s’attendre à un produit aussi durable et responsable que les téléphones de la marque.

Un accessoire audio réparable ?

Si ce sont les seules informations dont nous disposons pour le moment, on peut toutefois pousser l’analyse un peu plus loin. D’abord, les deux boutons sur l’écouteur droit laissent penser qu’en plus de contrôles de lecture, ce Fairbuds XL pourrait offrir de la réduction de bruit active (RBA), comme sur les écouteurs sans fil Fairphone.

Car ce n’est pas la première fois que la petite marque néerlandaise s’essaye à autre chose que des téléphones. En 2022, Fairphone a commercialisé ses True Wireless Earbuds, malgré l’aberration écologique que représente ce type de produit, en opposition avec les engagements de l’entreprise. Ceux-ci avaient d’ailleurs reçu un score iFixit de 1 sur 10.

Si ce produit se confirme, on espère donc qu’il sera plus réparable que les écouteurs de la marque. Pour le moment aucune date de sortie n’est mentionnée, mais le prix de ce produit aurait déjà fuité : une entrée sur le site d’e-commerce suisse Orderflow fait référence à une variante en noir du Fairbuds XL, vendu pour environ 249 euros.

