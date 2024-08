Ford a trouvé une utilité franchement questionnable aux caméras de ses voitures

Les ingénieurs de Ford viennent de breveter un système intégré aux voitures permettant de dénoncer à la police les conducteurs qui dépassent les limitations de vitesse. Une application en France paraît cependant impossible, et dans plein d’autres pays d’ailleurs, et on vous explique pourquoi.

Ford Explorer // Source : Ford

Vous avez récemment dénoncé votre voisin aux impôts pour sa nouvelle piscine et son abri de jardin de plus de 5 m2 ? Ford aura peut-être bientôt des voitures faites pour vous !

Nous exagérons volontairement nos propos, mais c’est à peu près ce que nous avons pu lire dans différents médias récemment, notamment américains.

La raison ? Ford vient en effet de déposer une demande de brevet intitulée « Systèmes et méthodes de détection des infractions aux excès de vitesse » a l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) le 18 juillet 2024, comme le rapportent notamment les journalistes de Motor Authority.

Allez-vous bientôt être le meilleur ami de la police ?

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Même s’il faudra prendre du recul vis-à-vis de ce que va vraiment donner cette technologie, Ford évoque dans son brevet l’utilisation de voitures pour surveiller la vitesse des autres conducteurs.

Si une voiture détecte qu’un véhicule à proximité roule au-dessus de la limite autorisée, elle pourrait utiliser des caméras embarquées pour photographier le contrevenant. Ensuite, un rapport contenant à la fois des données sur la vitesse et des images du véhicule ciblé pourrait alors être envoyé directement aux forces de l’ordre.

L’image du brevet // Source : Ford

On aurait pu croire que les journalistes américains avaient extrapolé, puisqu’avant de prendre connaissance de ces informations, nous pensions qu’il s’agissait d’un système pour surveiller la vitesse des autres utilisateurs dans le but d’affiner un système de conduite autonome par exemple. On aurait aussi pu penser que ce système soit réservé uniquement aux forces de l’ordre pour leur faciliter le travail, mais visiblement le doute subsistait jusqu’à une récente déclaration d’un porte-parole de Ford.

Comme il l’explique à Motor Authority : « Le brevet stipule explicitement que cette idée est spécifique à une application dans les véhicules des forces de l’ordre, tels que le Ford Interceptor, et qu’il s’agit d’un système qui automatisera une capacité que les forces de l’ordre utilisent déjà aujourd’hui, sauf que cela utiliserait le système et les capteurs intégrés dans le véhicule. Ce brevet ne stipule pas que les données des véhicules des clients seraient partagées avec les forces de l’ordre, ce que certains médias ont rapporté à tort. Et notez que les demandes de brevet sont destinées à protéger de nouvelles idées, mais ne sont pas nécessairement une indication de nouveaux projets commerciaux ou de nouveaux produits. »

Ford Interceptor // Source : Ford

« Globalement, cela signifie qu’une partie de ce travail pourrait être déléguée à des voitures autonomes, qui pourraient être équipées pour détecter les infractions pour excès de vitesse », ajoute le constructeur.

Impossible de voir une telle technologie arriver en Europe ?

Il n’est donc pas question de délation, mais bien d’un système qui pourrait « aider » les forces de l’ordre et les technologies qui gravitent autour par la suite.

Le brevet laisse toutefois quelques questions sans réponse, notamment sur la portée de l’utilisation de cette technologie. En France et au sein de l’Union européenne, avec la loi concernant la protection des données, cela paraît impossible qu’un tel système puisse arriver sur une voiture de série et commercialisée au grand public. Aux États-Unis, les journalistes locaux semblent être du même avis.

Illustration du procédé du brevet // Source : Ford

Toutefois, dans certains pays où la délation est vivement encouragée par les autorités, comme en Suisse ou dans les pays scandinaves, peut-être qu’une autre application pourrait lui être trouvée…

D’une manière générale, comme tous les constructeurs, Ford dépose régulièrement des brevets, et tous ne vont pas au bout.