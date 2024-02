Forerunner 165 : Garmin lance sa montre de running à écran Oled la moins chère

Garmin a présenté, ce mardi, sa Forerunner 165, une montre de sport à écran Oled qui a quasiment tout d'un modèle haut de gamme.

L’annonce n’a quasiment rien d’une surprise tant la montre a fait l’objet de fuites ces dernières semaines. Néanmoins, la nouvelle Garmin Forerunner 165 était particulièrement attendue pour les amateurs de course à pied qui souhaitent s’équiper d’une montre de sport sans casser leur tirelire.

Un écran Oled plus détaillé

Annoncée ce mardi, la nouvelle montre Garmin vient succéder à la Garmin Forerunner 55, le modèle d’entrée de gamme du constructeur américain. Néanmoins, elle reprend, comme on pouvait s’y attendre, les principales nouveautés apportées à ses deux grandes sœurs lancées l’an dernier, la Garmin Forerunner 265 et la Garmin Forerunner 965.

La plus grande nouveauté réside donc dans la technologie d’écran intégrée à la montre. Garmin passe ainsi du LCD transflectif à l’Oled en utilisant une dalle ronde de 1,2 pouce de diamètre de 390 x 390 pixels.

Pour rappel, les dalles Oled ont l’avantage de permettre une bien plus haute définition, une meilleure gestion des couleurs et un taux de contraste plus élevé. Cependant, elles sont moins lisibles en plein jour, puisque la lumière du soleil peut facilement se refléter sur le verre — alors que les écrans MIP transflectifs utilisent cette luminosité ambiante pour gagner en lisibilité, à la manière d’un écran e-ink.

Un meilleur suivi de santé

En outre, la nouvelle Garmin Forerunner 165 est également équipée du capteur de fréquence cardiaque Elevate Gen 4 de Garmin. Pour rappel, ce capteur équipe déjà les Forerunner 255, 265, 955, 965, Fenix 7, Epix Gen 2 ou Venu 2. Par rapport au capteur Elevate Gen 3 de la Forerunner 55, ce nouveau capteur va non seulement intégrer davantage de LED, mais également permettre la mesure du taux d’oxygène dans le sang et de la variabilité de la fréquence cardiaque, notamment pour estimer la qualité de votre sommeil, votre niveau de stress et le niveau de récupération entre plusieurs entraînements. Ce capteur va également permettre de détecter automatiquement les siestes.

Là où la Forerunner 165 reste un cran en dessous de ses grandes sœurs, c’est surtout du côté du GPS. Alors que les Forerunner 265 et 965 proposent toutes deux un GPS multi-GNSS et multibande (GPS L1+L5), la Foreurnner 165 se cantonne à du GPS à une seule bande de fréquence. Elle devrait donc être moins précise dans le positionnement et donc dans le tracé de vos entraînements et dans les allures mesurées en temps réel.

Du côté de l’autonomie, il faudra compter sur 11 jours en utilisation en mode connectée et 19 heures en suivi GPS.

Prix et disponibilité de la Garmin Forerunner 165

La Garmin Forerunner 165 est déclinée en deux versions, avec ou sans gestion de la musique. Forerunner 165 Music, qui propose jusqu’à 4 Go de stockage de musique, est affichée au prix de 329 euros. De son côté, la Forerunner 165 classique est proposée au prix de 279 euros.