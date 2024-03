Comment réactiver Maps et YouTube dans la recherche Google

Avec l'entrée en vigueur du DMA, Google a désactivé quelques fonctions pratiques, comme l'affichage direct de Google Maps et des vidéos YouTube dans les résultats de recherche. Heureusement, il est possible de réactiver ces fonctionnalités en quelques étapes simples. Suivez le guide !

Pour rappel, le DMA va entrer en action. Le Digital Markets Act (DMA) est une nouvelle législation européenne qui vise à encadrer les plateformes en ligne et à favoriser la concurrence dans le marché numérique.

À partir du 6 mars 2024, cette réglementation va entraîner quelques changements pour les utilisateurs, notamment concernant les résultats de recherche Google.

Dans ce contexte, Google a désactivé quelques fonctions utiles, comme l’affichage direct de Google Maps et des vidéos YouTube dans les résultats de recherche. Par exemple, lorsque vous tapez une adresse postale, l’encart de Maps n’apparaît plus dans les résultats. Mais pas de panique, il est possible de réactiver ces fonctionnalités en quelques étapes simples.

Réactiver Maps en quelques clics

Pour retrouver Maps et YouTube directement dans vos résultats de recherche, rendez-vous dans les paramètres de votre compte Google. Dans la section « Services Google associés », vous pouvez cocher les options que vous souhaitez activer. Outre la recherche et Maps, vous pouvez également choisir d’associer YouTube, Chrome, Shopping, Play et les services publicitaires.

Notez que si vous effectuez ces modifications dès maintenant, elles ne seront pas forcément appliquées immédiatement. Google précise que les changements seront pris en compte à partir du 6 mars 2024, date à laquelle le DMA sera pleinement effectif. Il faudra ensuite attendre deux jours supplémentaires pour que tout soit remis en ordre.