Le Pixel 9 Pro XL a un problème de tactile, il ne réagit pas toujours

Le Pixel 9 Pro XL semble éprouver quelque soucis tactiles sur ses bords qui, dans certains cas, ne seraient pas toujours opérants.

C’est une information qui a déjà quelques jours, mais le nombre de personnes concernées ne cesse de croître, comme le montrent les témoignages sur Reddit (ici, ici ou encore là).

Lorsque l’on achète un smartphone, qui plus est un modèle haut de gamme, on est en droit d’attendre de lui d’être beau, performant, efficace en photo, autonome, etc. On pense toujours à ses qualités et défauts, mais jamais aux bugs qui peuvent le toucher.

Dans le cas du Pixel 9 Pro XL, on parle d’un problème d’écran tactile. Celui-ci ne réagirait pas à la pression dans les coins, comme si c’étaient des zones mortes.

Un bug erratique

Cet étrange phénomène ne respecte aucune logique puisqu’il ne se manifeste pas à chaque fois, rapportent les utilisateurs concernés, et pas de la même manière. Parfois il ne reconnaîtrait pas le déplacement du doigt, parfois juste l’appui bref.

De notre côté, nous avons titillé les angles de l’écran de notre Pixel 9 Pro et… sans succès, il fonctionne parfaitement.

Le souci majeur est que les zones concernées de l’écran correspondent aux endroits où les publicités vont mettre leur croix de fermeture. Avec la multiplicité des applications gratuites avec publicité, cela peut devenir rapidement agaçant.

Ce qui est rassurant, c’est qu’il s’agirait plutôt d’un bug logiciel que d’un problème matériel puisqu’il serait possible, temporairement, de gommer ce souci en redémarrant simplement le smartphone, indiquent des internautes.