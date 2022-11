Voici le premier scooter électrique Honda pour l’Europe : sa date de sortie et autonomie révélées

Honda a levé le voile sur son tout premier scooter électrique destiné à l’Europe dans le cadre du salon EICMA 2022. À l’heure d’écrire ces lignes, seule l’autonomie du deux-roues est connue.

À Milan, les nouveautés relatives aux scooters et motos électriques se multiplient depuis le début de l’EICMA 2022, salon dédié aux deux-roues. Honda en a d’ailleurs profité pour annoncer en grande pompe l’arrivée de son tout premier scooter électrique en Europe, et ce d’ici l’été 2023, apprend-on dans un communiqué de presse officiel.

Les ambitions de Honda en matière de deux-roues branchés n’ont rien d’inédites. En septembre 2022, le constructeur japonais a révélé un plan d’électrification de grande ampleur, visant à lancer dix motos et scooters électriques sur les trois prochaines années. L’objectif : atteindre la neutralité carbone au cours des années 2040.

Pour la ville

Le Honda EM1 e fraîchement introduit est donc l’une des petites pièces de ce grand puzzle. Et pour l’instant, sa présence à l’événement milanais n’est qu’un avant-goût de ce que nous allons apprendre à son sujet lors des prochains mois. Car le groupe nippon s’est pour le moins montré sobre dans sa communication.

Source : Honda Source : Honda Source : Honda Source : Honda Source : Honda

À peine a-t-il révélé son autonomie atteinte en une seule charge : 40 km. Vous l’aurez compris, cet engin homologué comme un cyclomoteur (EM signifie d’ailleurs Electric Moped, pour cyclomoteur électrique) sera avant tout destiné à la ville et aux déplacements courts. N’espérez pas non plus emprunter les voies rapides avec.

Un tarif qui doit être accessible

Honda assume totalement vouloir viser les jeunes générations. Mais pour cela, il faudra forcément tirer le prix vers le bas afin de rendre son véhicule vraiment attractif. En tout cas, la présence d’une batterie amovible tend déjà à le rendre intéressant grâce à un minimum de praticité proposé pour le quotidien.

Dans tous les cas, il faudra faire preuve de patience pour en apprendre davantage à son sujet. Ce Honda EM1 e débarquera sur un marché de plus en plus fourni en belles références, où les scooters électriques 50cc se sont multipliés comme des petits pains au cours des dernières années.

