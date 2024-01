Le nouveau scooter électrique d’Honda arrive chez nous au prix d’un pass Navigo

Le nouveau petit scooter urbain électrique de Honda arrive dans les concessions françaises. Mais le constructeur nippon ne le propose qu'à la location longue durée.

Sur le papier, le nouveau scooter électrique de Honda a quelques arguments pour plaire. Alors non, le premier n’est pas son nom car très franchement, il est impossible à prononcer. Et pas tellement plus facile à retenir. EM1 e :. Avec les » : » dans le texte. Pourquoi faire simple… vous connaissez l’expression !

Non le Honda EM1 e : plaît déjà parce qu’il est électrique. Que cet équivalent 50 cc est taillé pour la conduite en ville. Que sous son allure moderne il se montre relativement compact. Et qu’il possède une batterie amovible que l’on peut recharger chez soi. Même si là, en l’espèce, c’est aussi un inconvénient, mais on y reviendra plus tard.

Restait maintenant à attendre le prix chez nous de celui qui avait été vu pour la première fois au salon EICMA de Milan fin 2022. Et justement, il arrive dans les concessions françaises. Mais attention, car il n’est pas à acheter… mais à louer !

Pour le prix d’un pass Navigo, ou presque

Le scooter électrique Honda EM1 e : est en effet proposé à un tarif de 79 euros par mois, en location longue durée. Une LLD qui s’étale sur 37 mois et prévoit 12 000 km maximum, sans possibilité à la fin de le racheter. Dans le détail, le coût total revient à 2918,30 euros (loyer à 78,90 euros précisément), et inclue la batterie et le chargeur.

D’un côté ça ne revient pas très cher avec un scooter qui vous revient au prix d’un pass mensuel de transport en commun. Mais d’un autre, vous ne posséderez pas le scooter à la fin.

En réalité, on savait que Honda ne proposerait ce scooter qu’à la location, le constructeur japonais justifiant ce choix par la volonté de rester maître de la question du recyclage des batteries. Soit.

Il n’empêche qu’à propos de batterie, ce Honda EM1 e : présente un autre inconvénient. Elle est amovible, on l’a dit, et c’est plutôt pratique. Seulement, au lieu d’un chargeur classique comme ça se fait la plupart du temps, il y a ici besoin d’une imposante base dans laquelle s’insère la batterie de 10,3 kilos pour regagner en autonomie (de 0 à 100 % en 6 heures). Pas idéal.

Pour rappel, le Honda EM1 e : délivre une puissance de 1,7 kW en pic. Avec son poids limité de 95 kilos, il permet d’accélérer de manière énergique pour atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h. L’autonomie de cette batterie quant à elle ne dépasse pas 48 km en mode Eco, et 30 km en cycle WMTC.

