Le Honor MagicBook 14 casse les prix pour son arrivée en France

La France accueille pour la première fois les PC portables de la marque Honor. Le cousin de Huawei lance aujourd'hui le MagicBook 14.

Honor continue d’étendre sa gamme de produits en France. Après les smartphones et les montres connectées, voici les ordinateurs portables MagicBook.

Nous les avions déjà pris en main lors de leurs présentations en Chine, et les voici qui débarquent dans l’hexagone.

Une configuration déjà vue ou presque

Le Honor MagicBook 14 est un ultraportable abordable bâti autour d’une puce AMD Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM, un écran de 14 pouces Full HD et un stockage SSD.

Son design se démarque par l’intégration d’une caméra dans le clavier, ce qui permet de la masquer et de garantir sa vie privée quand on n’en a pas besoin.

Si vous avez l’impression d’avoir déjà vu cette machine, c’est normal nous l’avons en fait déjà testée sous un autre nom. Et oui il s’agit exactement des caractéristiques du Huawei MateBook D 2020, le PC portable développé par le groupe chinois sous sa marque principale.

Heureusement, ce MagicBook se démarque quand même, sur le prix et le stockage intégré.

Une offre de lancement intéressante

En effet le MagicBook 14 lancé en France intègre 256 Go de stockage SSD, contre 512 Go pour le Matebook. En échange, Honor propose un prix plus agressif de 599,90 euros, soit 150 euros de moins que le MateBook D.

Le MateBook D 14 2020 était déjà un très bon ultraportable à son tarif. Avec un prix plus agressif, le MagicBook 14 a toutes les chances de devenir un bestseller. Attention simplement à la taille du stockage interne qui sera un peu plus limitante, avec un Windows 10 qui continue de prendre quelques dizaines de Go pour ses logiciels.

De plus jusqu’au 28 avril, Honor offre une montre MagicWatch 2 46 mm d’une valeur de 199 euros, même si on la trouve aujourd’hui un peu moins chère.