Huawei lance des lunettes audio qui ressemblent à de vraies lunettes

Les nouvelles Eyewear 2 de Huawei sont des lunettes audio qui ressemblent à des lunettes de vue traditionnelles.

En parallèle de ses nouvelles montres connectées Watch GT 4 et Watch Ultimate Gold Edition, Huawei présentait ce jeudi à Barcelone une nouvelle paire de lunettes connectées destinées à faire office de casque audio, les Huawei Eyewear 2.

Comme leur nom l’indique, il s’agit en fait de la deuxième génération de lunettes audio du constructeur chinois. Pour rappel, à l’instar des Bose Frames, ces lunettes viennent se connecter en Bluetooth à un smartphone et les branches, dotées de haut-parleurs, vont pouvoir transmettre le son jusqu’à vos tympans.

Les Huawei Eyewear 2 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Seulement, ce type de produit était jusqu’à présent plutôt de niche, notamment en raison des branches particulièrement épaisses, puisqu’elles accueillent l’ensemble de l’électronique et des haut-parleurs utilisés pour la restitution sonore. Pour ses Eyewear 2, Huawei a cependant fait des efforts. D’abord, les lunettes sont proposées en deux formats : un avec une monture noire rectangulaire, et un avec une monture métallique bien plus fine, seulement au niveau des sourcils.

Les lunettes peuvent par ailleurs accueillir de vrais verres correcteurs et peuvent donc remplacer des lunettes de vue classiques.

Réduction de bruit pour les appels et jusqu’à 11 heures d’autonomie

Du côté des caractéristiques techniques, Huawei annonce que ses lunettes sont certifiées IP54 pour une résistance aux poussières et aux éclaboussures, qu’elles disposent de contrôles tactiles au niveau des branches (double appui, appui long ou glissements), qu’elles sont dotées de transducteurs dynamiques directionnels pour éviter au maximum les fuites sonores et qu’elles accueillent plusieurs micros utilisés notamment pour réduire les bruits ambiants durant les appels vocaux.

Les Huawei Eyewear 2 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Du côté de l’autonomie, comptez sur 11 heures d’utilisation en écoute musicale et 9 heures en appels vocaux.

Les lunettes audio Huawei Eyewear 2 seront disponibles cet automne au prix de 299 euros en France.

NB. Notre journaliste a écrit cet article dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Huawei. La marque n’a pas été impliquée dans la rédaction de cet article.

