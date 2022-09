Intel Arc A770 : cette alternative à la RTX 3060 a un prix et une date de sortie

En marge de la présentation de ses processeurs de bureau de 13ème génération, Intel nous donne enfin des nouvelles de sa carte graphique milieu de gamme Arc A770. On sait désormais quand l'attendre et quel sera son prix de lancement.

Très focalisé sur la présentation de ses nouveaux processeurs Raptor Lake (13ème génération) pour PC de bureau, Intel a néanmoins dévoilé un prix et une date de lancement pour sa carte graphique dédiée Arc A770. Cette dernière arrivera le 12 octobre prochain, à un tarif de 329 dollars outre-Atlantique.

Avec ce placement tarifaire et les performances promises par ce nouveau GPU, Intel espère concurrencer la GeForce RTX 3060 de Nvidia, ainsi que l’AMD Radeon RX 6650 XT — deux cartes solidement installées sur le milieu de gamme, prenant en charge le ray tracing (plus ou moins efficacement en ce qui concerne la 6650 XT), et conçues pour jouer en 1080p ou 1440p.

Intel promet beaucoup… tout en restant flou

Attendu initialement cet été, l’Arc A770 arrivera donc cet automne, alors que Nvidia a d’ores et déjà annoncé ses premières RTX 4000 et que la firme prépare sans doute une RTX 4060 pour le début d’année 2023. Dans l’entretemps, l’Arc A770 dispose donc de quelques mois pour se faire une place face à aux cartes milieu de gamme actuelles de Nvidia et AMD… avec lesquelles elle peut théoriquement rivaliser.

Si l’on en croit Intel, l’Arc A770 est avant tout taillée pour les « performances de jeu en 1440p ». Elle afficherait notamment un pic de performances en ray tracing jusqu’à 65% supérieur à ce que la concurrence peut offrir. Comme le souligne Engadget, Intel reste néanmoins discret quant aux spécifications techniques de sa carte. On sait toutefois qu’elle comptera tout autant sur l’IA que sur sa puissance de calcul brute pour booster ses performances globales.

L’Arc A770 supportera ainsi la technologie XeSS (Xe Super Sampling), équivalente au DLSS de Nvidia ou à la technologie FidelityFX Super Resolution d’AMD. Leur point commun est d’utiliser la mise à l’échelle par IA pour booster la fluidité de nos jeux dans les hautes définitions. Intel promet enfin que sa technologie XeSS sera disponible sur un peu plus de 20 jeux d’ici la fin d’année 2022.

Notons qu’Intel a déjà lancé une Arc A780, plus puissante, mais uniquement sur le marché chinois. Malgré elle, l’Arc A770 sera donc la première carte graphique Intel dédiée, de nouvelle génération, à toucher réellement le grand public… au sens premier du terme.

