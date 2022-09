Intel Arc : on connaît (enfin) les caractéristiques complètes de l’A770 et le prix de l’A750

Avoir plus d'informations sur les cartes graphiques Intel Arc, ça se mérite. Après des mois d'attente, et alors que leur lancement à grande échelle approche à grands pas, Intel dévoile enfin les caractéristiques complètes de ses Arc A770 et A750, ainsi qu'un prix pour l'Arc A750.

Attendu le 12 octobre prochain, le lancement désormais imminent des Arc A770 et A750 pousse Intel à dévoiler au grand complet les caractéristiques techniques de ses nouvelles cartes graphiques, mais aussi des indices (un peu) plus précis quant aux performances qu’elles développeront. Le prix de l’A750 est également fixé, avec un positionnement à 289 dollars prévu outre-Atlantique.

Cette annonce intervient quelques jours après qu’Intel ait précisé le tarif de son Arc A770, annoncée à partir de 329 dollars. La firme précise toutefois aujourd’hui que son A770 sera en fait déclinée en deux versions distinctes : le modèle de base, annoncé à 329 dollars et équipé de 8 Go de GDDR6, et une « Limited Edition » disposant pour sa part de 16 Go de GDDR6 et d’une bande passante mémoire légèrement rehaussée, pour 349 dollars.

Des comparaisons floues avec la RTX 3060… et une RTX 3060 Ti ignorée

Quoi qu’il en soit, les Intel Arc A770 et A750 veulent toutes deux concurrencer la RTX 3060… une carte qui n’est pourtant plus de toute première fraîcheur. Comme le souligne très justement ArsTechnica, son lancement remonte désormais à 18 mois. Les puces d’Intel seront donc rapidement distancées sur le plan des performances pures, puisque Nvidia devrait lancer une RTX 4060 sur le début d’année 2023. Les caractéristiques techniques des deux nouveaux GPUs d’Intel sont néanmoins listées en clair dans les tableaux ci-dessous.

Source : Intel via ArsTechnica

En attendant, pour confronter ses nouvelles cartes à la puce milieu de gamme de Nvidia, Intel met en place une mesure de « performances par dollar » pas toujours très probante. Elle semble surtout permettre à la marque d’éviter une comparaison franche, pourcentages à l’appui, ou une confrontation trop directe sur les framerate affichés par ses cartes face à une RTX 3060 encore vivace. Dans son tableau de comparaison entre l’Arc A750 8 Go et une RTX 3060 12 Go EVGA, la puce d’Intel apparaît ainsi sous un jour plutôt flatteur.

Continuant sur cette rhétorique un peu floue de rapport performances/prix, Intel assure que son Arc A770 « de base » permettrait d’obtenir 42 % de performance par dollar de plus, en moyenne, qu’une RTX 3060 vendue à 418 dollars (en moyenne là aussi). Même dynamique selon Intel pour l’Arc A750, qui offrirait 53 % de performance par dollar en plus que la même RTX 3060.

Source : Intel via ArsTechnica

Comme le rapporte ArsTechnica, il semble qu’Intel soit embourbé avec ce système de « performances par dollar » lorsqu’il s’agit de comparer ses cartes aux RTX 3060 Ti — dont les tarifs sont plus volatiles. En l’état, la firme préfère donc faire comme si la RTX 3060 Ti n’existait pas. « Les prix de la 3060 Ti sont tout simplement fous, nous n’avons donc pas voulu l’inclure dans notre analyse », a ainsi précisé Tom Petersen, un cadre de la division graphique d’Intel interrogé par la presse.

En clair, et comme souvent, seuls des tests indépendants permettront donc de savoir ce que valent réellement les Arc A770 et A750 face à leurs concurrentes. Intel a par contre admis à mi-mot que ses cartes sont moins à l’aise avec DirectX 11 que les cartes de Nvidia, ce qui devrait les pénaliser dans les titres anciens toujours basés sur cette version de l’API de Microsoft.

Intel laisse à ses partenaires le soin de faire leurs propres annonces

Dernier point, tout aussi important : la question de la disponibilité des Arc A770 et A750. De ce côté aussi, Intel est là aussi un peu évasif. La firme reconnait que les volumes d’Arc A770 Limited Edition (dotée de 16 Go de VRAM) seront faibles… et que la disponibilité de ce modèle sera vraisemblablement limitée. « Nous ne savons pas si nous allons avoir un problème d’approvisionnement ou un problème de demande. J’espère que nous aurons un problème de demande », a poursuivi Tom Petersen au sujet des modèles Arc A770 et A750 « classiques ».

Intel a toutefois indiqué avoir pour projet de produire ses GPU en interne à l’avenir (elles sont actuellement en production chez TSMC), ce qui devrait permettre d’amoindrir les risques de pénurie en cas de forte demande. La firme reste en revanche discrète sur les AIB (EVGA, MSI, Zotac, Sapphire, Asus, Gigabyte, Gainward…). On ignore donc sur quels partenaires Intel s’appuiera pour le lancement des modèles customs de ses cartes en octobre. En la matière, Intel se contente pour l’instant d’indiquer que les constructeurs AIB feront leurs annonces eux-mêmes, ultérieurement.

