Un robot aspirateur qui se veut efficace… et décoratif

iRobot officialise, après toute la concurrence, son nouveau robot aspirateur laveur haut de gamme : le Roomba Combo J9+. Un produit qui met en avant un design léché et une intelligence de nettoyage de plus en plus aboutit.

Quelques jours avant l’IFA, iRobot avait lancé deux nouveaux robots aspirateurs laveurs de milieu de gamme le Q5 Pro et le Q8 Max. Des produits qui, s’ils ne révolutionnent pas le marché, permettent au constructeur américain de s’aligner sur les tarifs de ses principaux concurrents. Toutefois, l’inventeur du robot aspirateur a attendu ce lundi pour lancer ses deux nouveaux vaisseaux amiraux que sont le Roomba J9+ et le Roomba Combo j9+.

Des robots toujours plus intelligents

Avant de découvrir ces deux nouveaux robots, nous avons eu droit à la présentation d’une étude de la marque sur la satisfaction des propriétaires de robots aspirateurs laveurs. Les problèmes récurrents les plus souvent cités sont : l’incapacité des patins rotatifs à se soulever assez haut pour ne pas tacher les tapis, les blocages dus à des obstacles et des brosses qui capturent le moindre câble à leurs portées. Le principal souci reste le manque d’intelligence des robots aux quotidiens et leur incapacité à apprendre des précédents nettoyages. Des lacunes que bien entendu les nouveaux Roomba se targuent de corriger.

Le Combo j9+ ressemble comme deux gouttes d’eau en Combo J7+. Nous avons un bel objet, qui profite d’une qualité de fabrication vraiment haut de gamme. Sa principale originalité est sa vadrouille mécanisée. Là où la concurrence propose de la lever de 7,5 à 10 mm au mieux, risquant donc d’humidifier les tapis qui ne sont pas à poil court. Le D.R.I. (Dry Rug Intelligence) d’iRobot bascule la vadrouille du haut du robot à son dessous et inversement en fonction des besoins. Une mécanique en métal toujours aussi ludique à observer et qui devrait selon la marque durer des années.

Le robot exploite un système de double brosse en caoutchouc qui a déjà fait ses preuves. Il fera disparaître les poils d’animaux et les débris solides avec une redoutable efficacité.

Le constructeur compte beaucoup sur les capteurs embarqués dans son robot et surtout l’intelligence de son iRobot OS. Il propose de nombreuses fonctionnalités maison comme le Carpet Boost qui détecte automatiquement le type de sol et ajuste la puissance de nettoyage.

Dirt Detective joue la carte de l’IA, pour que le robot puisse prédire et savoir traiter correctement vos sols. Ainsi, le robot génère une carte de la propreté afin d’identifier les pièces les plus sales ou les zones qui demandent le plus d’attention. Il apprend des étapes de nettoyage passées pour décider dans quel ordre et comment prioriser les pièces à traiter. Il pourra également décider seul de traiter une pièce comme la cuisine deux fois, ou de garder la salle de bain pour la fin.

Enfin, Smart Scrub va s’attarder sur les taches incrustées, réaliser des va-et-vient plus nombreux et surtout en exerçant une pression plus forte sur le sol.

Un as de l’évitement et une base qui nous laisse sur notre faim

La navigation PrecisionVision de iRobot permet déjà d’obtenir rapidement des cartes précises. Le constructeur promet d’avoir amélioré les capacités de repérage et d’identification. Cela inclut les câbles, les bols, les jouets, les bacs à litière, les chats, les chiens et les déjections animales. iRobot en profite pour mettre en avant sa promesse P.O.O.P. (Pet Owner’s Official Promise) et garantit le remplacement du robot s’il passe sur des déjections animales.

Une fois le nettoyage terminé, le Roomba j9+ retourne à sa Clean Base Automatic Dirt Disposal. Il s’y vide automatiquement pendant une période pouvant aller jusqu’à deux mois.

Un très bel objet, au design léché et très haut de gamme. Il est pensé pour s’intégrer dans tous les intérieurs avec des lignes joliment travaillées. Une plaque de bois apporte une touche de nature et permet de poser des objets dessus. Une petite languette en cuir végétal permet d’ouvrir le panneau avant, en plus d’apporter une petite touche premium de plus.

Un produit qu’iRobot annonce très silencieux quand il vide le bac à poussière du robot. Chose qui ne nous a pas sautés aux oreilles lors de notre rapide prise en main. Un bac à eau propre est présent pour alimenter le Combo J9+. Mais là où toute la concurrence haut de gamme propose des bases capables de nettoyer la vadrouille de leur robot, iRobot fait encore l’impasse dessus.

iRobot remplace cela par deux espaces de rangement dans la porte de la base. Un pour stocker des sacs à poussière et le second des serpillières sèches, les sales devant aller à la machine… Une proposition qui peut paraître saugrenue et nous ne sommes pas certains qu’elle parle au plus grand nombre.

Nous avons donc sûrement la base la plus esthétique du marché, mais aux fonctions limitées en comparaison de ce que propose la concurrence. Nous doutons que les acheteurs d’un robot aspirateur laveur à 1399 euros s’attendent à laver eux-mêmes leur serpillière après chaque cycle de nettoyage.

Le Roomba J9+ est une copie du combo J9+, mais sans la vadrouille mécanisée et une base qui ne réalise que l’auto-vidage du bac à poussière du robot.

