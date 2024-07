iRobot Roomba Combo J9+ : ce robot aspirateur-laveur premium est à -50 % pendant les soldes

L'iRobot Roomba Combo J9+ fait sans conteste partie des robots apirateurs-laveurs les plus haut de gamme du marché, notamment grâce à sa panoplie de technologies intégrées pour débarrasser les sols des saletés. Une qualité qui se paie, et le tarif de base est assez onéreux, mais pendant ces soldes d'été, ce modèle est à moitié prix sur Amazon, qui l'affiche donc à 699 euros au lieu de 1 399 euros.

Le robot aspirateur-laver iRobot Roomba Combo j9+ a récemment fait son arrivée sur le marché et pour le fabricant, il s’agissait de proposer une version encore plus puissante et intelligente du précédent Roomba Combo J7+. Serpillière rétractable, Clean Base élégante et autonome, fonction SmartScrub, détection excellente d’obstacles… Ce modèle a plus d’un atout et mérite tout à fait son étiquette haut de gamme. Si vous recherchez un tel allié au quotidien, mais que vous attendiez avant tout une baisse de prix, sachez que l’iRobot Roomba Combo J9+ est à moitié prix pendant ces soldes d’été.

Les points forts de l’iRobot Roomba Combo j9+

Une Clean Base design et pratique

Une navigation de très haut niveau

Efficace en aspiration et en lavage

La technologie SmartScrub

Initialement proposé à 1 399,99 euros, l’iRobot Roomba Combo J9+ est désormais affiché à 699 euros sur Amazon.

Un design soigné et une base intelligente

L’iRobot Roomba Combo J9+ reprend le même design que celui du Roomba Combo J7+, et ce n’est pas un défaut, tant il est élégant et sobre. On apprécie aussi sa hauteur de seulement 8,7 cm qui, contrairement à bien des concurrents, lui permet de se glisser facilement sous les meubles. Pour offrir une telle hauteur, la marque a toutefois dû se passer de télémètre laser, qui prend généralement place sur le dessus du robot. Dans les entrailles du robot, on trouve par ailleurs deux brosses centrales en caoutchouc flexible et une brosse latérale, soit la configuration la plus efficace possible, ainsi qu’une serpillière rétractable.

On s’attardera davantage sur la Clean Base, qui est franchement belle et que le fabricant a même imaginée comme un meuble avec sa plaque en bois sur son sommet. Mais cette base n’est pas seulement esthétique, elle est aussi intelligente puisqu’elle intègre un réservoir d’eau capable de remplir le bac à eau du robot si besoin. Seul point noir de cette Clean Base : l’absence de fonction de lavage automatique de la serpillière, jugée peu hygiénique par la marque. Il faudra donc laver régulièrement vos serpillières.

D’excellentes performances au programme

On l’a dit plus haut, le J9+ n’est pas équipé de télémètre laser. Mais cela ne l’empêche pas de générer une très bonne cartographie du domicile, même si elle est moins précise. Depuis l’application, il est possible de créer des zones interdites ou des zones de nettoyage spécifique, mais on aurait aimé pouvoir en créer à la volée en cas d’urgence au lieu d’avoir à la créer puis à l’enregistrer. Côté navigation, le robot se cogne assez souvent, mais ses bumpers sont là pour ça, et surtout, il ne rate aucun endroit et se faufile partout. On a également beaucoup apprécié l’efficacité de sa détection d’obstacles.

Pour ce qui est de l’aspiration, celle-ci est tout bonnement excellente et la puissance s’adapte même en fonction de l’état de vos sols. Le robot détecte évidemment les tapis et la moquette, pratique pour le nettoyage humide. Justement, dès qu’il en repère, le support mécanisé de la serpillière la remonte sur le dessus du robot au lieu de simplement la soulever de quelques millimètres. Et, c’est bien plus efficace. Autrement, le lavage se fait avec soin, et on peut aussi compter sur la fonction SmartScrub pour gommer les tâches bien incrustées, et ce, grâce à un système de frottements d’avant en arrière. Les serpillières à vibration des Roborock font toutefois un poil mieux. Enfin, côté autonomie, tablez sur 128 min en mode automatique ou encore 102 min avec le lavage activé en plus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iRobot Roomba Combo J9+.

