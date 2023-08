iRobot se prend de passion pour le lavage des sols

iRobot est un peu à la traîne sur le segment des robots aspirateurs laveurs, alors que la concurrence asiatique ne cesse de multiplier les modèles. Le constructeur américain cherche à rattraper son retard avec deux nouvelles références de milieu de gamme.

Alors que le marché propose des robots aspirateurs dotés d’une serpillière pour laver les sols. iRobot est resté (trop) longtemps sur sa propre segmentation, avec ses robots aspirateurs Roomba d’un côté et ses robots laveurs de sol Braava de l’autre. En 2022, il lance enfin son premier modèle hybride, le Roomba Combo J7 Plus, un produit qui s’est révélé convaincant. Sa vadrouille qui passe de sous le robot à la partie supérieure de son châssis mobile pour éviter d’humidifier les tapis est une excellente idée.

Le constructeur américain semble enfin avoir compris qu’il devait persévérer et c’est le cas ici avec deux nouveaux robots aspirateurs-laveurs, les Roomba Combo I5 Plus et Roomba Combo J5 Plus.

Deux faux jumeaux

Disons-le tout de suite, la vadrouille mécanisée du Combo J7 Plus n’est pas présente sur ces deux nouvelles références. Certes, sa conception est certainement coûteuse, mais aurait apporté une réelle valeur ajoutée et originalité à ces deux modèles.

À la différence de la concurrence qui mise souvent sur des vadrouilles à vibrations ou des patins rotatifs, iRobot compte uniquement sur le mouvement du robot et la pression vers le bas de la vadrouille. Une technologie qu’il maîtrise déjà très bien grâce à sa gamme Braava.

Les deux produits sont livrés avec une base d’auto vidage, mais elle ne propose pas de remplir le bac à eau du robot ou laver la vadrouille, elle sert uniquement à vider le bac à poussière du robot. Le constructeur ne semble pas encore vouloir prendre cette voie, ou ce sera peut-être un peu plus tard dans l’année, puisq’iRobot devrait annoncer un nouveau modèle mystère en septembre.

Roomba Combo J5+ Roomba Combo i5+

En surface, nous avons deux robots très proches esthétiquement et dans les technologies de nettoyage et d’aspiration. Les deux sont livrés avec deux bacs, un pour l’aspiration et le second pour l’aspiration et le nettoyage humide d’une capacité de 210 ml. Si les deux robots sont équipés de la même technologie liant caméra et télémètres laser pour la cartographie et la navigation, la différence entre les deux produits se situe au niveau du logiciel et de l’intelligence.

Seul le Combo J5+ dispose de la technologie d’identifications des obstacles, des jouets aux chaussures en passant par les déjections animales. Il peut reconnaître les bacs à litières, les principaux meubles et même détecter les zones les plus sales pour les traiter en profondeur. Il autorise également la création de zones interdites (aspiration ou nettoyage) et de créer des murs virtuels. Ce dernier point est disponible pour le Combo i5+, à la condition d’acheter en sus des modules de murs virtuels.

Le Roomba Combo i5+ est déjà disponible au prix de 699 euros et le Roomba Combo J5+ en septembre, mais nous ne connaissons que le prix aux États-Unis qui est de 799 dollars.

