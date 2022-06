JBL lance des écouteurs sans fil à la fois intra-auriculaires et à format ouvert

JBL vient de présenter ses nouveaux écouteurs sans fil. Les JBL Tune Flex peuvent être équipés d'embouts en silicone pour une meilleure isolation sonore.

Après une première vague d’écouteurs sans fils annoncés en janvier dernier, lors du CES de Las Vegas, le constructeur américain JBL vient de dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs true wireless au concept original, les JBL Tune Flex.

De prime abord, les JBL Tune Flex sont des écouteurs sans fil dotés d’un format classique, avec un format ouvert, sans embouts en silicone ni isolation passive, et des tiges pour les maintenir et intégrer les microphones. Néanmoins, JBL a également intégré un système de fixation d’embouts pour les utilisateurs souhaitant profiter d’une véritable isolation passive. Trois formats d’embouts sont ainsi proposés et JBL permet de gérer, au sein de son application, la restitution sonore en fonction du type d’embouts avec le choix entre des embouts ouverts ou des embouts isolants.

Outre ce format original, les JBL Tune Flex sont dotés d’une fonctionnalité de réduction active du bruit à l’aide de quatre microphones — deux par écouteurs — ainsi qu’un mode Smart Ambient pour entendre les bruits extérieurs. Les écouteurs profitent par ailleurs d’une certification IPX4 assurant ainsi une protection contre les éclaboussures, la pluie et la transpiration. Du côté de l’autonomie, JBL annonce jusqu’à 8 heures d’autonomie dans les écouteurs sans réduction de bruit et 24 heures supplémentaires à l’aide du boîtier de recharge. Le constructeur n’indique cependant pas la taille des transducteurs embarqués, pas davantage que les codecs audio Bluetooth compatibles.

Les JBL Tune Flex // Source : JBL Les JBL Tune Flex // Source : JBL

Les JBL Tune Flex seront proposés dès le mois d’août prochain au prix de 99,99 euros. Ils seront proposés en coloris noir, bleu, blanc ou transparent.

Trois nouvelles paires d’écouteurs disponibles

En plus de ces nouveaux écouteurs sans fil, JBL a également annoncé le lancement des écouteurs déjà présentés en janvier dernier, lors du CES de Las Vegas, les JBL Live Pro 2, les JBL Reflect Aero et les JBL Quantum TWS.

Pour rappel, les JBL Live Pro 2 sont des écouteurs intra-auriculaires avec des tiges dotés de transducteurs de 11 mm de diamètre et de trois micros par écouteurs pour assurer une réduction de bruit active. Ils sont par ailleurs compatibles Bluetooth multipoint et sont proposés dès ce mardi au prix de 149 euros.

De leur côté, les JBL Reflect Aero reprennent des caractéristiques similaires. Ils ne sont cependant pas dotés de tiges, mais d’ailettes ajustables pour une meilleure utilisation sportive. Vendus au prix de 149 euros, ils sont par ailleurs certifiés IP68 et peuvent donc être utilisés dans une piscine.

Enfin, les JBL Quantum TWS sont des écouteurs sans fil dédiés au jeu vidéo. Ils sont fournis avec un petit embout USB-C qui va permettre une connexion en 2,4 GHz avec bien moins de latence que le Bluetooth. JBL annonce ainsi une latence sous les 50 ms — contre autour de 200 ms pour le Bluetooth. Eux aussi s’affichent à 149 euros avec une disponibilité dès ce mardi.

