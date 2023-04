Kobo s’attaque à Kindle avec une liseuse munie d’un stylet

Kobo, la marque de liseuses de Rakuten, lance la Kobo Elipsa 2E, amélioration de l'Elipsa 2 et qui vient concurrencer la Kindle Scribe d'Amazon. Possède-t-elle les armes pour y arriver, d'autant plus à 400 euros ?

Kobo revient sur le marché français des liseuses, avec une suite de sa Kobo Elipsa 2 sortie en 2021 : l’Elipsa 2E. Un modèle haut de gamme qui veut principalement se positionner en face de la Kindle Scribe d’Amazon.

Grand écran et gros stockage : la recette de la Kobo Elipsa 2E

Une recette assez simple : cette liseuse est dotée d’un écran E Ink Carte 1200 de 10,3 pouces avec une technologie réduisant la lumière bleue due au rétroéclairage de l’écran et une dalle antireflet. Un écran qui reste le même que la Kobo Elipsa 2 : une définition de 1404 par 1827 pixels pour une résolution de 227 PPP. On peut bien sûr contrôler le niveau de luminosité et celui de la lumière bleue. Par ailleurs, on trouve un mode sombre, qui permet d’afficher le texte en blanc sur fond noir.

Côté stockage, l’aspect haut de gamme se fait aussi sentir avec quelque 32 Go pour télécharger ses livres. Autant dire que pour des romans, on peut en télécharger énormément (jusqu’à se demander si c’est réellement utile). Sur l’autonomie, le fabricant promet plusieurs semaines. Enfin, le poids passe de 383 à 390 grammes, pour une taille presque similaire.

Un nouveau stylet pour annoter livres et documents

Cette liseuse sera livrée avec le nouveau stylet Kobo Stylus 2. Elle permet d’annoter les livres et les documents téléchargés. Sur ce stylet, on trouve à l’arrière une sorte de gomme qui permet de surligner des passages, mais aussi d’effacer des erreurs faites dans une annotation. Une fois la lecture terminée, on peut l’aimanter à l’Elipsa 2E sur le côté.

Kobo rappelle que l’on peut créer des carnets de notes qui peuvent par la suite être exportés via Dropbox (ce sera aussi le cas via Google Drive ultérieurement). Des annotations qui peuvent être synchronisées « avec des outils tels que Notion, Roam, Evernote », grâce au service payant Readwise. Autre fonction de la Elipsa 2E : la présence du Bluetooth, qui « permet de passer sans effort de la lecture de livres numériques à l’écoute de livres audio Kobo », peut-on lire dans le communiqué de la marque.

Prix et disponibilité de la Kobo Elipsa 2E

Cette liseuse sera disponible à partir du 19 avril au prix de 399,99 euros sur le site du constructeur ainsi que chez les revendeurs, avec le Stylus 2 compris. Engadget ajoute qu’elle sera aussi disponible dans d’autres pays : États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suède, en Suisse, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, à Singapour, en Malaisie, à Taïwan, à Hong Kong, au Japon et en Turquie.

En option sera vendue une couverture, la SleepCover, uniquement en noir. Elle « permet d’économiser la batterie en éteignant la liseuse lorsque celle-ci est fermée ».

