Lenovo ThinkPad X13s : un PC portable Qualcomm Windows 11 très premium

Lenovo dévoile une large gamme de machines au MWC 2022. Parmi elles, un nouveau PC portable équipé d'une puce ARM sous Windows 11. Il se veut très haut de gamme.

Les PC avec processeurs ARM n’ont jamais su nous convaincre pour le moment quand ils tournent sous Windows, mais Qualcomm et Lenovo ne jettent pas l’éponge. La firme aux Snapdragon a dévoilé la troisième génération de puces Snapdragon 8cx il y a quelques mois, qui promet des performances enfin à la hauteur. Visiblement, une hausse suffisante pour convaincre Lenovo de repartir à l’attaque avec un nouveau fleuron dévoilé au MWC 2022 : le Lenovo Thinkpad X13s.

ARM oblige, ce PC va vouloir miser sur l’ultraportabilité et la connectivité, en 5G bien sûr.

Un bijou technologique

Lenovo ne semble pas avoir voulu faire un PC au rabais ou avec des compromis pour ce ThinkPad. On a une machine de seulement 1,06 kg sur la balance, pour 13,4 mm d’épaisseur dans une enveloppe de 298,7 x 206,4 mm. Le Snapdragon 8cx Gen 3 sera épaulé par 32 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 1 To de SSD PCIe. L’écran IPS Full HD au format 16:10 sera proposé en trois configurations : 300 nits, 300 nits et tactile, et 400 nits à basse consommation.

Source : Lenovo Source : Lenovo Source : Lenovo

Lenovo promet une autonomie pouvant culminer à 28 heures, mais dans le détail, on découvre qu’il s’agit de lire une vidéo en local, sans connexion. La batterie de 49,5 Wh devrait tout de même pouvoir se débrouiller avec une puce Snapdragon consommant peu. Avec Qualcomm à bord, la connexion sans-fil se fera en Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et, en option, avec un modem 5G Snapdragon X55.

Les connexions filaires seront assurées par deux ports USB-C (USB 3.2 Gen 2) et un port jack 3,5 mm. Option de sécurité intéressante, Lenovo précise que le PC est équipé d’un élément de sécurité Microsoft Pluton, en plus du lecteur d’empreinte et de la caméra IR compatible Windows Hello.

Le PC tourne sous Windows 11 et Lenovo met l’accent sur les améliorations de performances du système quand il s’agit de travailler sur des logiciels 64 bits Intel, grâce à la gestion de l’ABI ARM64EC. Il faudra attendre d’avoir les premiers PC Snapdragon 8cx Gen 3 pour tester les performances en conditions réelles.

Lancement en mai

Le Lenovo Thinkpad X13s sera disponible à partir du mois de mai au tarif de 1399 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.