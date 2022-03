Prise en main du Lenovo ThinkPad X13s : 29 heures d’autonomie pour ce PC portable

Si on peut encore critiquer le comportement des puces ARM sous Windows 11 pour diverses raisons, on ne peut pas leur enlever deux choses : l'importante autonomie ainsi qu'une connectivité très complète. Nous avons pu voir le Lenovo ThinkPad X13s, qui intègre la dernière puce Snapdragon 8cx Gen 3.

Dévoilé au Mobile World Congress (MWC), nous étions curieux de voir le Lenovo ThinkPad X13s. Cette machine est alimentée par la nouvelle plateforme Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, le premier SoC 5 nm pour Windows. Le processeur est présenté comme étant 85 % plus rapide que la plateforme 8cx Gen 2 de Qualcomm, on retrouve même un support mmWave 5G.

Pourquoi utiliser un processeur Qualcomm au lieu d’Intel et AMD ? C’est tout un travail effectué par Qualcomm pour imposer l’ARM sur le marché Windows. Cette plateforme Snapdragon offre une endurance impressionnante : selon Lenovo, on peut s’attendre à jusqu’à 29 heures d’autonomie (en lecture vidéo) grâce à la batterie intégrée de 49,5 Wh et la consommation très basse de la puce ARM.

Le Lenovo ThinkPad X13s que nous avons pu voir offre une conception ultramince et sans ventilateur, il ne fait aucun bruit, le châssis est composé à 90 % de magnésium recyclé. Ce châssis abrite un écran IPS LCD de 13,3 pouces en définition 1920 x 1080 pixels, avec un traitement mat pour éviter les reflets. Comme vous pouvez le voir sur les photos, l’écran est très lisible même sous les pots du stand Qualcomm.

La caméra est installée dans une encoche inversée (originale), avec un capteur de 5 mégapixels et un cadrage automatique basé sur l’IA : nous avons pu l’essayer et c’est efficace. Il y a aussi Windows Hello IR pour la reconnaissance faciale et un triple microphone avec suppression intelligente du bruit.

En termes de connectiques, le Lenovo ThinkPad X13s est assez simple, il offre seulement deux ports USB-C pour les données, l’affichage et la charge, ainsi qu’une prise casque et micro standard de 3,5 mm. Il offre également une connectivité très complète, avec la 4G, 5G (5G sub6 et 5G mmWave) et le Wi-Fi 6.

Enfin, comme vous pouvez le voir, il adopte le design ThinkPad. Cet ultrabook dispose de 2 haut-parleurs Dolby Audio, d’un clavier chiclet rétro éclairé ou encore d’un double système de pointage combinant le classique touchpad au plus rare et précis TrackPoint.

Lenovo annonce une disponibilité en mai, mais il est peu probable que ce produit dépasse les frontières américaines. Aux US, il est associé à des offres d’opérateurs mobiles… et il n’est pas dans la liste des produits annoncés par Lenovo France dans leur communiqué de presse.