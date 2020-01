Le Lenovo ThinkBook Plus intègre un second écran e-ink tactile au CES 2020

Lenovo est naturellement présent au CES 2020, et en a profité pour présenter sa nouvelle idée : le Lenovo ThinkBook Plus. Il s'agit d'un ordinateur portable qui intègre également un écran e-ink à l'extérieur.

Le CES 2020 est un gros salon pour les amateurs de PC, qu’il s’agisse de hardware ou de produits. Intel y a par exemple présenté ses nouveaux Intel Core H pour ordinateurs portables, quand AMD a lancé ses Ryzen 4000 mobile du même temps.

Côté produit, des constructeurs comme Asus ou Dell ont naturellement aussi présenté des produits. Lenovo s’y ajoute, et veut offrir au traditionnel ultrabook un petit twist bienvenu.

Le Lenovo ThinkBook Plus ajoute l’e-ink

Comme vous pouvez le voir, la grande particularité de ce ThinkBook Plus est d’intégrer un second écran e-ink sur la surface extérieure de l’appareil. Ce dernier affiche votre Windows en mode miroir, en noir et blanc naturellement, et vous permet d’utiliser vos logiciels préférés pour prendre des notes, lire voire même dessiner. En effet, cet écran est aussi totalement tactile et compatible avec le stylet fourni.

Le reste du PC est somme toute assez classique : il s’agit d’une configuration de 13,3 pouces en définition Full HD. L’ordinateur est propulsé par une puce Intel de 10e génération, et l’ordinateur possède un port USB C 3.1 Gen 1, 2 ports USB A 3.1 Gen 1 ainsi qu’une prise HDMI 1.4b.

Le Lenovo ThinkBook Plus sortira en mars pour 1 199 dollars en Amérique. Nous ne savons pas encore si le produit est prévu en Europe, et mettrons à jour cet article lorsque nous aurons l’information.