Lexus RZ 450e officialisé : plus de 400 km d’autonomie et un volant Yoke pour le SUV électrique

Premier modèle électrique de la marque basé sur une plateforme dédiée, le nouveau Lexus RZ 450e se distingue notamment par son étonnant volant Yoke.

Il y a du nouveau au sein de la gamme Lexus ! Alors que le catalogue de la firme japonaise est déjà très bien fourni en véhicules hybrides, les modèles 100 % électriques se font quant à eux encore rares pour l’instant. Et pour cause, les clients n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers l’UX 300e. Pourtant, la filiale haut de gamme de Toyota se doit de verdir encore un peu plus sa gamme.

C’est justement ce qu’elle fait tout doucement, en dévoilant aujourd’hui son tout nouveau RZ 450e, qui n’est autre que le cousin technique des nouveaux Toyota bZ4X et Subaru Solterra. Un nouvel arrivant dans la gamme donc, uniquement proposé avec une motorisation 100 % électrique et le premier de la marque à reposer sur la plateforme dédiée e-TNGA. Celle-ci permet entre autres une intégration de la batterie sous le plancher.

Un inédit volant Yoke

Bien intégré dans la gamme Lexus, ce nouveau SUV électrique reprend les caractéristiques esthétiques propres à la marque, avec ses feux triangulaires et ses lignes globalement très anguleuses. Long de 4,81 mètres et mesurant 1,64 mètre de haut, le RZ 450e en impose, mais n’en oublie pas d’être aérodynamique pour autant. La firme l’a en effet doté d’une calandre à volets actifs, qui s’ouvrent et se ferment en fonction de la vitesse.

À bord, la présentation est toujours très raffinée, mais surtout high-tech, alors que le conducteur profite d’un large écran tactile de 14 pouces, associé à un combiné numérique. Mais ce qui attire inévitablement le regard, c’est surtout ce volant Yoke, similaire à celui de la Tesla Model S. Celui-ci est équipé d’une direction Steer-by-wire, c’est-à-dire sans liaison mécanique avec les roues. Un système permettant de gagner en confort et en réactivité.

Lancement en fin d’année

Au total, ce sont deux moteurs électriques qui équipent le SUV électrique, développant une puissance cumulée de 313 chevaux et permettant à celui-ci de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5,6 secondes, pour une vitesse limitée à 160 km/h. La batterie de 71,4 kWh devrait quant à elle permettre à ce Lexus RZ 450e de parcourir plus de 400 kilomètres en une seule charge, bien que cette donnée n’ait pas encore été homologuée.

Rival direct des Audi Q4 e-tron, Mercedes EQC et autres Tesla Model Y, ce nouveau venu dans la gamme Lexus fait également le plein d’aides à la conduite, dont le système e-Latch, qui permet d’ouvrir la portière en appuyant simplement sur une touche. Bien sûr, le SUV est équipé d’un système de conduite semi-autonome. Les premières livraisons sont prévues d’ici la fin de l’année 2022.

