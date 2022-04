Le Lexus RZ 450e aura droit à un volant Yoke comme sur la Tesla Model S

Deux semaines avant sa présentation officielle, le SUV électrique Lexus RZ 450e dévoile une partie de son habitacle où pourra notamment trôner un volant type Yoke déjà aperçu sur les Tesla Model S et Model X de dernière génération.

Lexus s’apprête a révélé le second SUV électrique de son catalogue, après un Lexus UX 300e quelque peu décevant lorsque testé à l’été 2021 : entre ses prix élevés, des prestations moyennes et une autonomie limitée, la marque premium japonaise avait du pain sur la planche pour rattraper ce retard.

C’est exactement ce qu’elle compte faire avec son RZ 450e – préconfiguré par le concept LF-Z Electrified –, qui s’appuiera sur la même plateforme que le BZ4X de Toyota, la maison-mère. Et à environ deux semaines de sa présentation officielle, tenue le 20 avril, une première image de son intérieur a été publiée par la marque.

Plus d’espace pour les jambes

Ce qui frappe le plus les yeux au premier regard, c’est bien évidemment la présence d’un volant type Yoke. Cette forme de volant avait rencontré un certain buzz médiatique en janvier 2021 : Tesla avait en effet décidé d’en installer un dans ses nouvelles générations de Model S et Model X. Nous l’avons depuis essayé sur une Model 3 sur plusieurs milliers de kilomètres.

Ce n’est pas la première fois que le volant Yoke est utilisé au sein du groupe. Toyota l’avait en effet rendu disponible en Chine sur son bZ4X. Toujours est-il que la solution présentée permettrait d’offrir plus d’espace aux jambes tout en permettant au conducteur d’effectuer un virage à 150 degrés sans avoir besoin de déplacer ses mains, explique InsideEVs.

Disponible en option ?

De toute évidence, Lexus devrait laisser le choix aux utilisateurs de jeter leur dévolu sur un volant plus traditionnel ou de type Yoke. Il paraîtrait logique que ce dernier soit disponible en option, et non de série. Même si Tesla, de son côté, a décidé dès le départ de l’imposer à tous ses nouveaux clients, bien qu’elle réfléchirait à faire marche arrière.

Toujours selon InsideEVs, le reste de l’habitacle avant se démarque légèrement de la bZ4X, qui, ont le rappel, partage la même plateforme. Il serait notamment question d’une console centrale plus orientée vers le conducteur et d’un combiné d’instrumentation numérique également plus visible.

