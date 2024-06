Lexus baisse le prix de sa voiture électrique RZ et augmente son autonomie

Lancé en 2022, le Lexus RZ électrique se décline désormais en une toute nouvelle version d’entrée de gamme, baptisée 300e. Cette dernière se distingue par son prix en baisse, à partir de 57 500 euros tout de même, ainsi que son autonomie, atteignant les 478 kilomètres.

Si certains constructeurs sont déjà très avancés sur la voiture électrique, comme Volkswagen ou Peugeot, d’autres sont encore un peu à la traîne. C’est par exemple le cas de Toyota et de son cousin Lexus.

Une nouvelle déclinaison

Est-ce parce que le groupe japonais a du mal à croire à cette motorisation, qu’il juge seulement à peine moins polluante que le thermique ? Sans aucun doute. Mais avec l’arrivée de Koji Sato à la tête de Toyota, les choses sont tout doucement en train de changer. Et Lexus en profite également, les deux marques partageant la plupart de leurs technologies. C’est ainsi que la firme a levé le voile en 2022 sur son premier véhicule électrique, le RZ 450e.

Mais après deux ans de carrière, il est l’heure pour le SUV électrique d’élargir un peu sa gamme, comme l’indique le constructeur basé à Aichi, au Japon, dans un communiqué. Cette nouvelle variante, connue sous le nom de Lexus RZ 300e a été conçue afin de « répondre encore plus précisément aux besoins de ses clients » selon la firme nippone. Par cela, il faut surtout sans doute comprendre que les acheteurs veulent des voitures moins chères, alors qu’ils sont encore nombreux à trouver ces dernières trop onéreuses.

Et justement, cette nouvelle déclinaison joue désormais le rôle d’entrée de gamme pour le RZ, cousin Toyota bZ4X et du Subaru Solterra. Mais alors, à quoi a-t-on le droit sur cette version plus abordable ? À première vue, cette dernière ne diffère pas de la variante standard sur le plan esthétique. À bord, la présentation reste également inchangée, avec son écran tactile de 14 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à un combiné numérique et un affichage tête-haute.

Vous l’aurez compris, c’est surtout sous le capot que l’on retrouve la plupart des évolutions, qui permettent au SUV électrique rival de la Peugeot e-3008 et de la Tesla Model Y de réduire son prix de base. Pour mémoire, ce dernier est affiché à 57 500 euros tout de même, ce qui ne lui permet pas d’être éligible au bonus écologique de 4 000 euros.

Une autonomie généreuse

Contrairement au RZ 450e qui se dote de deux moteurs, soit un sur chaque essieu, le nouveau 300e n’en possède plus qu’un seul, situé à l’avant. Ce dernier revendique tout de même une puissance de 204 chevaux pour un couple maximal de 266 Nm, ce qui permet au SUV de réaliser le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Ce qui est plutôt pas mal, tandis que la vitesse de pointe est bridée à 160 km/h. En revanche, le communiqué de Lexus ne donne pas de précision sur la capacité de la batterie.

Celle-ci est est pour rappel affichée à 71,4 kWh sur le 450e et pourrait être identique sur cette nouvelle version. Quoi qu’il en soit, le SUV japonais affiche une autonomie généreuse allant jusqu’à 478 kilomètre selon le cycle WLTP avec les jantes de 18 pouces. En 20 pouces, cette valeur descend à 429 kilomètres en une seule charge. Pour l’heure, le temps de charge et la puissance pouvant être encaissée par la batterie n’ont pas été communiqués par le constructeur.

Trois finitions seront proposées, dont l’entrée de gamme Pack, intégrant notamment les capteurs de stationnement intelligents, les systèmes Smart Entry et Safe Exit Assist de même que le Lexus Safety System+. La version la plus chère, Executive, ajoute notamment les jantes en alliage de 20 pouces, le toit panoramique occultant, les sièges arrière chauffants et le système audio premium Mark Levinson, entre autres. La date des premières livraisons n’a pas encore été officiellement annoncée par le constructeur pour le moment, mais nous devrions bientôt en savoir plus.