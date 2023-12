Prix en baisse et autonomie en hausse pour cette voiture électrique Lexus

Dévoilé l'an dernier, le nouveau Lexus RX est la 1ère voiture électrique de la marque japonaise reposant sur une plateforme dédiée. En cette fin d'année, il s'offre une nouvelle variante 300e profitant d'une autonomie en hausse, pour un prix en baisse. Mais il faudra faire preuve d'un peu de patience.

Ce n’est un secret pour personne, tous les constructeurs vont devoir tôt ou tard se mettre à l’électrique. Car à partir de 2035, la vente de voitures thermiques sera de toute façon interdite dans toute l’Europe, sauf quelques rares exceptions. Lexus sera donc concerné, et va devoir accélérer la cadence.

Une nouvelle version

En effet, la firme nippone ne propose pour le moment que deux voitures électriques. Il s’agit de l’UX 300e ainsi que le RZ 450e, qui est son premier modèle zéro-émission (à l’échappement) à reposer sur une plateforme dédiée. Ce qui signifie qu’il n’est pas simplement une déclinaison électrique d’un véhicule déjà existant. Pour l’heure, seule la version 450e est disponible dans la gamme française, depuis son lancement l’an dernier.

Mais cela devrait changer. Et pour cause, dans un communiqué tout juste publié, le constructeur nippon annonce l’arrivée d’une toute nouvelle variante, qui prend le nom de RZ 300e. Cette dernière se distingue par quelques évolutions techniques, à commencer par une architecture traction, tandis que le RZ 450e se dote quant à lui d’une transmission intégrale. Mais ce n’est pas la seule différence.

En effet, c’est surtout sous le capot qu’il est intéressant de regarder pour voir ce que cette nouvelle déclinaison apporte de nouveau. Cette dernière embarque une batterie affichant une capacité de 72,8 kWh fournie par CATL, contre 71,4 kWh pour la variante vendue chez nous. De ce fait, le SUV électrique annonce une autonomie de 266 miles, soit 428 kilomètres environ en une seule charge sur le cyle américain EPA, contre 220 miles (environ 350 km) pour la version RZ 450e.

En Europe, le RZ 450e peut quant à lui parcourir jusqu’à 438 kilomètres sur le cycle européen WLTP, jugé moins strict que l’EPA américain. Nous n’avons pas encore les données d’autonomie WLTP pour la version RZ 300e, mais on peut s’attendre à environ 500 km, grâce à son unique moteur électrique, moins gourmand que la transmission intégrale de la grande sœur.

Seulement aux États-Unis

Ces valeurs prennent en compte la version dotée de jantes de 18 pouces, tandis que celle équipée de la monte de 20 pouces affiche quant à elle une autonomie de 360 kilomètres en cycle EPA. Si ce chiffre peut sembler bas, puisque les automobilistes souhaitent au moins 400 kilomètres selon une étude, il faut également prendre en compte le temps de charge.

Lexus annonce que remplir la batterie jusqu’à 80 % ne prend que 30 à 35 minutes sur une borne rapide en courant continu. Cependant, le constructeur ne précise pas la puissance de charge maximale qui peut être encaissée par le SUV électrique. Sur le papier, ce dernier est en tout cas très intéressant, alors qu’il affiche une puissance moteur tout à fait correcte de 201 chevaux, contre 313 pour le 450e.

Quid du prix ? Cette nouvelle déclinaison est annoncée à partir de 55 150 dollars, ce qui équivaut à 50 393 euros selon le taux de change actuel. Pour mémoire, le RZ450e, cousin du Subaru Solterra et du Toyota bZ4X coûte 75 600 euros dans sa version la moins chère, contre 59 650 dollars aux États-Unis. Tout cela est donc très prometteur, mais il faudra encore faire preuve d’un peu de patience. Et pour cause, le Lexus RZ300e n’est pour le moment disponible qu’aux États-Unis…

Mais il n’est évidemment pas exclu qu’il fasse un jour le chemin jusqu’en Europe, alors que la tendance est à la baisse des prix et aux modèles plus abordables. Il devrait ainsi rivaliser de manière encore plus agressive avec l’Audi Q4 e-tron ou encore la Tesla Model Y, qui démarre à partir de 45 990 euros.