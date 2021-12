LG lance une barre de son haut de gamme avec 15 canaux, rien que ça

En amont du CES de Las Vegas, LG a dévoilé sa barre de son LG S95QR. Accompagné de deux haut-parleurs arrière et d'un caisson, elle promet un système audio 9.1.5.

Alors que le CES de Las Vegas ouvrira se portes dans quelques semaines, les constructeurs prennent déjà les devants et ont commencé à dévoiler certains des produits qui seront présentés durant l’événement. C’est le cas de LG qui a d’ores et déjà annoncé sa prochaine barre de son haut de gamme.

Cette nouvelle barre de son, baptisée S95QR, se distingue par le nombre impressionnant de haut-parleurs dont elle dispose. Il s’agit en effet d’un système 9.1.5, avec neuf haut-parleurs sur le plan horizontal, un caisson de basse et cinq haut-parleurs dirigés vers le haut pour l’effet spatialisé. La barre de son est en effet accompagnée d’un caisson de basse et de deux enceintes sans fil à placer à l’arrière de la pièce pour une meilleure immersion. Le système LG S95QR est d’ailleurs compatible avec les systèmes Dolby Atmos et DTS:X.

Sur la barre de son en elle-même, on va retrouver au total de huit haut-parleurs — cinq pour l’horizontale, trois pour la verticale — tandis que les deux enceintes arrières sont équipées de six haut-parleurs — quatre pour l’horizontal, deux pour la verticale. Enfin, le système est complété par un caisson de basses. Ce système permet, selon LG, de proposer une meilleure définition dans les voix centrales pour les dialogues tout en rendant la scène plus réaliste. La barre de son propose quant à elle un angle de 135 degrés plutôt large, y compris pour les petits salons. Les deux caissons arrière tout comme le caisson de basse sont par ailleurs connectés à la barre de son grâce à une liaison sans fil.

VRR et ALLM, mais sans 4K 120 Hz

Du côté des fonctionnalités vidéo, la LG S95QR est compatible avec les dernières connectiques. LG annonce ainsi la prise en charge du VRR et de l’ALLM, particulièrement prisés des joueurs sur les dernières générations de consoles. Malheureusement, elle ne permet néanmoins pas la 4K à 120 images par seconde. En plus de cette connectique HDMI, LG propose de contrôler la barre de son directement à la voix grâce à une compatibilité avec Google Assistant et Alexa pour modifier le volume sonore ou lancer de la musique à la voix.

Pour l’heure, LG n’a pas encore annoncé de prix pour sa nouvelle barre de son. On devrait en savoir plus sur sa disponibilité lors de l’annonce officielle de la S95QR. Celle-ci est attendue à partir du 4 janvier prochain, lors du CES de Las Vegas. À titre indicatif, la précédente barre de son haut de gamme du constructeur coréen, la SP11RA, était proposée au tarif de 1299 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.