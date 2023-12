Ces trois barres de son LG promettent un rendu audio puissant et un design soigné

En amont du CES de Las Vegas, LG a dévoilé trois barres de son, les LG S95TR, SG10TY et LG S70TY.

En amont du CES qui ouvrira ses portes dans deux semaines Ă Las Vegas, LG a comme d’habitude pris les devants pour prĂ©senter en avance certains produits qui seront exposĂ©s sur place. Du cĂ´tĂ© de l’audio, le constructeur corĂ©en compte mettre les petits plats dans les grands en dĂ©voilant non pas une, mais trois nouvelles barres de son : la LG S95TR, la LG SG10TY et la LG S70TY.

La nouvelle barre de son LG S95TR se positionne comme la nouvelle rĂ©fĂ©rence au sein de la gamme du constructeur. Elle intègre ainsi une spatialisation, avec 15 canaux dont 5 orientĂ©s vers le plafond pour un rendu vertical via Dolby Atmos ou DTS:X. Le haut-parleur central, gĂ©nĂ©ralement utilisĂ© pour le rendu des dialogues, est lui aussi lĂ©gèrement orientĂ© vers le haut pour proposer une plus grande clartĂ©. LG indique Ă©galement avoir Ă©quipĂ© sa barre de son de haut-parleurs plus prĂ©cis pour les aigus ainsi qu’un radiateur passif pour les basses frĂ©quences. La barre de son est par ailleurs accompagnĂ©e de deux enceintes arrières ainsi que d’un caisson de grave.

Pour la LG SG10TY, il s’agit avant tout d’une barre de son design. Elle reprend en effet prĂ©cisĂ©ment les lignes et le format des tĂ©lĂ©viseurs LG Oled. La SG10TY est par ailleurs compatible avec le protocole WOW Orchestra de LG permettant de profiter des haut-parleurs du tĂ©lĂ©viseur pour Ă©pauler ceux de la barre de son. Par ailleurs, la barre de son peut se connecter directement en Wi-Fi au tĂ©lĂ©viseur afin de profiter du son sans aucune latence ni mĂŞme aucun câble apparent. En plus de cette connexion au tĂ©lĂ©viseur, elle prend Ă©galement en compte les protocoles Tidal Connect et Spotify Connect.

Une barre de son moyen de gamme Ă fixer au mur

Enfin, la barre de son LG S70TY se positionne comme une barre de son tout en finesse, particulièrement adaptĂ©e Ă une fixation murale. Elle embarque Ă©galement un haut-parleur central orientĂ© vers le plafond ainsi qu’un système d’autocalibration.

Pour l’heure, LG n’a pas encore communiquĂ© sur les tarifs de ses trois nouvelles barres de son ni sur les caractĂ©ristiques complètes. Les trois modèles seront lancĂ©s dans le courant de l’annĂ©e prochaine et on attend davantage de prĂ©cision lors du CES de Las Vegas, Ă compter du 9 janvier prochain.