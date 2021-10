Mobvoi dévoile sa nouvelle TicWatch Pro 3 Ultra avec un suivi de la santé plus poussé

Le constructeur chinois Mobvoi a présenté sa TicWatch Pro 3 Ultra, une déclinaison de la TicWatch Pro 3 qui propose un meilleur suivi de la santé cardiaque.

Comme prévu, le constructeur chinois TicWatch a annoncé, ce mercredi, sa nouvelle montre connectée sous Wear OS, la TicWatch Pro 3 Ultra. Cette nouvelle toquante reprend les bases de la TicWatch Pro 3 classique, mais y ajoute davantage de fonctions de santé.

La nouvelle montre de TicWath est ainsi dotée, comme la version classique, d’un écran rond avec un affichage Oled et un diamètre de 1,4 pouce. On retrouve également la même définition de 454 x 454 pixels et une densité de 326 pixels par pouce. Par ailleurs, la montre profite aussi de l’écran secondaire FSTN monochrome qui va permettre d’afficher l’heure même lorsque la batterie de la TicWatch Pro 3 Ultra tend à se vider et qu’elle passe en mode économie d’énergie. Avec ce mode et l’écran secondaire, la Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra peut fonctionner pendant 45 jours indique le constructeur, contre trois jours en mode classique.

Du côté du système d’exploitation embarqué, le TicWatch Pro 3 Ultra profite de Wear OS, mais seulement en version 2. On peut espérer que la montre soit mise à jour vers Wear OS 3 dans le courant de l’année prochaine comme c’est déjà annoncé pour les TicWatch Pro 3 et TicWatch E3. Pour la batterie, c’est un accumulateur de 577 mAh qui équipe la montre, accompagnant l’unique Go de RAM et les 8 Go de stockage. On va également retrouver un double processeur avec une puce Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm pour l’usage classique et une puce spécialement conçue par Mobvoi pour lancer les applications plus rapidement. Grâce au micro et au haut-parleur de la montre, elle peut être utilisée en guise de kit mains libres pour passer des appels directement depuis son poignet.

Le Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra va bien évidemment permettre de suivre l’activité sportive avec un GPS, un gyroscope, un accéléromètre et un capteur de rythme cardiaque et de SpO2. Néanmoins, c’est justement dans le domaine de la santé que le modèle « Ultra » se distingue de la TicWatch Pro 3 classique.

Des améliorations pour la santé cardiaque

Comme c’était pressenti du côté de Mobvoi, la TicWatch Pro 3 vient notamment ajouter plusieurs fonctions pour la santé cardiaque avec notamment une détection des irrégularités de la fréquence cardiaque, des fibrillations cardiaques ou d’un pouls trop faible ou trop élevé. Une déclinaison 4G sera également proposée, permettant d’utiliser la montre de façon autonome, sans connexion Bluetooth au smartphone.

Du côté de la solidité de la montre aussi, Mobvoi a fait des efforts puisque sa TicWatch Pro 3 Ultra est certifiée IP68, mais résiste également à des températures extrêmes ou aux chocs.

La TicWatch Pro 3 Ultra sera proposée en version GPS dès aujourd’hui au prix de 299,99 euros tandis que la version 4G sera disponible dans le courant du mois de novembre à 359,99 euros.