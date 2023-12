Plus de trois ans après leur sortie, ces montres passent enfin à une version récente de Wear OS

Chose promise chose due, Mobvoi a annoncé le déploiement de Wear OS 3 sur cinq de ses montres connectées. Une mise à jour qui a pris plusieurs années de retard.

On a failli attendre. Ce mardi, Mobvoi, le constructeur derrière les montres connectées Ticwatch, a annoncé le déploiement de Wear OS 3 sur plusieurs de ses montres connectées sorties il y a déjà plus de trois ans. Ce sont, au total, cinq modèles qui sont concernés par cette mise à jour.

Ainsi, la mise à jour de Mobvoi vers Wear OS 3 va concerner les :

Il faut dire que l’annonce de ce déploiement s’est fait longuement attendre. Mobvoi est un acteur historique des montres connectées sous Wear OS, au même titre que Fossil. Néanmoins, au lancement de la version, 3 de son système pour montres connectées, en 2021, Google s’est surtout associé à Samsung pour opérer une refonte complète de Wear OS en le fusionnant avec Tizen. Cela a mis en difficulté les constructeurs ayant déjà investi Wear OS par le passé, puisqu’ils ne peuvent désormais plus passer par l’application Wear OS de Google sur smartphone pour gérer leur montre, mais devaient développer leur propre application maison.

Par ailleurs, Wear OS a apporté de nombreuses optimisations, notamment en termes d’autonomie ou de fluidité, mais également des nouveautés logicielles, comme la possibilité pour les développeurs de concevoir des tuiles, au-delà de celles proposées par le constructeur.

Une mise à jour qui a deux ans de retard

À de nombreuses reprises, Mobvoi avait promis de mettre à jour ses montres Ticwatch Pro 3 et Ticwatch E3 vers Wear OS 3, mais l’échéance a été repoussée plusieurs fois. En mai dernier, le constructeur indiquait notamment que la conception matérielle de ses montres — avec deux couches d’écran, Oled et LCD monochrome — était difficilement prise en charge par Wear OS 3. Des difficultés qui viennent également du processeur utilisé par le constructeur, le Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm — qui propose désormais une puce Snapdragon W5+ Gen 1 plus performante.

Récemment, c’est Fossil qui avait annoncé la mise à jour d’anciennes montres connectées vers Wear OS 3, les modèles basés sur la Fossil Gen 6.

Rappelons cependant que, si Wear OS 3 est la principale mise à jour du système de Google de ces dernières années, elle est sortie en 2021 et il ne s’agit pas de sa version la plus récente. Du côté des Galaxy Watch ou des Pixel Watch, les montres embarquent désormais la version 4.0 du système, après avoir connu Wear OS 3.5, déployé l’an dernier.

Sur son blog, Mobvoi a publié un long article expliquant la procédure pour mettre à jour ses montres connectées et installer la nouvelle application Mobvoi Health sur son smartphone.