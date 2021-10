Les prochaines montres TicWatch repousseraient les frontières de la santé cardiaque

À en croire le site XDA Developers, Mobvoi préparerait des montres capables d'analyser certains éléments liés au rythme cardiaque jamais présentés dans une autre montre connectée.

Entre les constructeurs de montres connectées, c’est un peu la course à l’échalote pour savoir qui proposera les fonctionnalités de santé les plus avancées. Le suivi du diabète par les montres de Samsung et Apple a par exemple un temps été évoqué. Selon XDA Developers, qui a fouillé la dernière APK de l’application Mobvoi, les prochaines montres du constructeur chinois pourraient pousser un peu plus loin les applications de surveillance du rythme cardiaque.

Avant d’aller plus loin, précisons que ces indices trouvés par APK proviennent de lignes de code aperçues dans l’application de Mobvoi. Si cela signifie bien que le code a été ajouté par quelqu’un au sein de l’entreprise, et que ces fonctionnalités ont donc déjà été l’objet de discussions, rien n’indique qu’elles seront lancées commercialement.

De nouveaux noms

Déjà, qui dit futures montres, dit noms potentiels de futurs modèles. C’est la première information que XDA nous permet d’acquérir. Mobvoi travaillerait donc sur trois modèles potentiels : la TicWatch Pro 3 Ultra, la TicWatch GTH Plus et la TicWatch GTH Pro.

D’un côté donc, un modèle plutôt haut de gamme avec la TicWatch Pro 3 Ultra, qui prendrait la suite de la TicWatch Pro 3, déjà testée dans nos colonnes, et de l’autre deux modèles plus accessibles à priori, avec les GTH, qui suivraient la TicWatch GTH, sortie plus tôt dans l’année.

Les nouvelles fonctionnalités

Parmi les fonctionnalités potentielles repérées, XDA liste les suivantes :

Déterminer l’âge biologique de votre cœur (ArtyAge, ou âge artériel).

Détermination de la capacité du cœur à fournir du sang oxygéné aux cellules en fonction des exigences de performance du corps (eCAP, ou capacité d’exercice).

Détermination de la charge sur le cœur due au durcissement des artères (HSX).

Détermination de la fréquence cardiaque à l’aide d’une méthode supposée être aussi précise que les méthodes standard basées sur l’ECG (TruHR).

Mobvoi compterait sur un seul et même capteur pour réaliser ces mesures, appelé capteur de santé cardiaque. Une fonction supplémentaire pourrait être disponible seulement dans certains pays, qui permettrait de reconnaître la fibrillation auriculaire (un rythme cardiaque irrégulier) à partir de ces mesures.

Précisons également que si ces révélations provenant de bouts de code dans l’application sont à prendre avec des pincettes, un élément permet tout de même de les prendre un peu plus au sérieux. Mobvoi a officiellement annoncé travailler avec une entreprise appelée CardieX, qui possède justement les termes employés dans l’application, comme ArtyAge ou eCap. CardieX avait d’ailleurs annoncé en septembre 2020 préparer « la première montre au monde » à proposer ces fonctionnalités.