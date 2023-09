Nothing lance des écouteurs à prix cassé qui n’ont pas grand chose à envier aux modèles haut de gamme

Nothing a dévoilé ses CMF Buds Pro, des écouteurs sans fil à réduction de bruit lancés à moins de 50 euros. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles en Europe.

En parallèle de sa première montre connectée, Nothing a également dévoilé, ce mardi, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Contrairement aux Nothing ear (1), Nothing ear (Stick) ou Nothing ear (2), les nouveaux CMF Buds Pro ne sont cependant pas lancés sous la marque Nothing, mais sous la marque low cost de la firme britannique : CMF.

Inaugurée ce mardi, cette nouvelle marque vise surtout à adresser les marchés émergents et notamment l’Inde, notamment grâce à des prix particulièrement agressifs. Cela n’empêche cependant pas les écouteurs CMF Buds Pro de proposer des fonctions plutôt haut de gamme.

Les écouteurs Nothing CMF Buds Pro reprennent un design plutôt classique, à tiges avec un format intra-auriculaire. Particularité en termes de teintes, ils sont proposés en trois coloris : noir, blanc et rouge. Pour l’étanchéité et à la résistance à la poussière, on peut compter sur une certification IP54 permettant une protection contre la pluie et la transpiration.

Google Fast Pair, réduction de bruit et longue autonomie

Les écouteurs sont par ailleurs compatibles Google Fast Pair pour l’appairage rapide avec un smartphone Android et Microsoft Swift Pair avec un PC Windows. Ils sont également dotés de capteurs de port pour la mise en pause lorsqu’on les retire. Pour l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 11 heures d’utilisation des écouteurs seuls sans réduction de bruit et jusqu’à 6 h 30 avec ANC. Le boîtier permet de prolonger l’utilisation pour un total de 39 heures.

Du côté du son, les Nothings CMF Buds Pro embarquent des transducteurs dynamiques pensés pour augmenter les basses fréquences. Ils sont également compatibles avec les codecs audio Bluetooth les plus standards du marché, l’AAC et le SBC.

Enfin, malgré leur positionnement tarifaire plutôt accessible, les CMF Buds Pro embarquent bel et bien une réduction de bruit active, en plus de l’isolation passive. Nothing promet de réduire les sons jusqu’à 45 dB sur une plage de 5000 Hz.

Malheureusement, les écouteurs CMF Buds Pro de Nothing ne sont pas annoncés pour la France. Ils ne seront disponibles que dans des marchés émergents. En Inde par exemple, ils sont proposés au prix de 3499 roupies, soit 40 euros.



