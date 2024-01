Les nouveaux écouteurs sans fil de Nothing ne sont qu’à 38 € pour les soldes

Nothing n'a beau avoir que quelques années d'existence, il ne lui a pas fallu longtemps pour gagner en réputation et même lancer sa sous-marque, CMF. Cette dernière a récemment lancé ses premiers écouteurs sans fil low-cost, les Nothing CMF Buds Pro qui sont dotés de la réduction de bruit active. Pendant les soldes, ils voient leur prix baisser de 49 euros à 38,99 euros chez Amazon.

CMF est une sous-marque du constructeur britannique Nothing chargée de concevoir des produits à un rapport qualité-prix défiant toute concurrence et à destination de marchés émergents comme l’Inde. On pourrait douter de la fiabilité de ses produits, et pourtant, CMF a récemment lancé des écouteurs sans fil à réduction de bruit active à seulement 49 euros. Et pendant les soldes d’hiver, les Nothing CMF Buds Pro profitent même d’une réduction de 20 % chez Amazon.

Les Nothing CMF Buds Pro en résumé

Des écouteurs intra-auriculaires certifiés IP54

Compatibilité avec Google Fast Pair

Une autonomie de 39 heures

Au lieu de 49 euros habituellement, les Nothing CMF Buds Pro sont maintenant disponibles en promotion à 38,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Nothing CMF Buds Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing CMF Buds Pro au meilleur prix ?

Que valent les nouveaux écouteurs low-cost de Nothing ?

Difficile de croire que les Nothing CMF Buds Pro soient des true wireless de grande qualité avec un prix de départ de 49 euros, pourtant, certains aspects de sa fiche technique pourraient faire de l’ombre à ses concurrents. Dans ce boîtier rond sont rangés les écouteurs qui ont des airs d’Apple AirPods Pro, ils sont certifiés IP54 et profitent d’une autonomie de 11 heures par charge sans ANC et d’une durée de 39 heures avec les charges du boîtier. Ce dernier dispose de la recharge rapide, 10 minutes suffisent à regagner 5 heures d’écoute.

Le plus surprenant avec les Nothing CMF Buds Pro est la présence de la réduction de bruit active. Pour des écouteurs sans fil lancés à moins de 50 euros, c’est extrêmement rare, si ce n’est inédit. Si le constructeur annonce une réduction jusqu’à -45 dB, il vaut mieux prendre cette information avec des pincettes, les meilleurs écouteurs premium annonçant quant à eux une réduction de l’ordre de -40 dB. Enfin, les Nothing CMF Buds Pro sont compatibles avec le Bluetooth 5.3, les codecs SBC et AAC ainsi que Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair, des fonctionnalités qui réduisent au minimum le temps d’appairage des CMF Buds Pro avec un smartphone Android et un PC Windows.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.