C'est le troisième jour des soldes aujourd'hui et il faut dire que les promotions sont de plus en plus intéressantes. Donc on continue de faire le tri pour vous transmettre les offres qui tombent chez Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, Rue du Commerce et consorts. Vous êtes prêt(e)s ?

Cela fait presque deux semaines qu’on est en 2024 et les promotions reprennent déjà de plus belles grâce aux soldes d’hiver. Pour oublier le froid et le mauvais temps, vous pouvez donc dès maintenant vous faire plaisir, que vous attendiez de craquer après une belle baisse de prix pour tel ou tel produit Tech, ou juste pour le plaisir de craquer et de se remonter le moral.

À vrai, il y a de quoi faire de bonnes affaires, que votre besoin concerne un smartphone, une tablette, un TV, un PC portable, un casque ou des écouteurs sans fil, des objets connectés, ou du gaming avec de la PS5, par exemple.

Les dates des soldes d’hiver

Les soldes de cet hiver se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Les éléments indissociables des soldes sont les démarques, qui interviendront chaque semaine jusqu’à la fin de l’événement. Plus vous attendrez, plus vous aurez donc de chance d’obtenir votre produit recherché à un prix encore plus attractif — à condition qu’il reste du stock quand vous déciderez de passer à la caisse.

Soldes d’hiver 2024 : les meilleures offres en DIRECT

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Les offres forfaits mobile et box Internet

Vous avez changé votre smartphone pendant les soldes d’hiver 2024 ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix. Nous vous partagerons également ici les différentes promotions des opérateurs.

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

La plupart des enseignes françaises joueront assurément le jeu des promotions durant toute la période des soldes, comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

