Les nouveaux écouteurs sans fil de Nothing sont en promotion avant leur sortie sur Amazon

Nothing n'est pas un nouveau challenger sur le marché des écouteurs sans fil, le constructeur britannique ayant déjà lancé trois modèles jusque-là. Mais c'est la première fois que sa sous-marque low-cost, CMF, commercialise ses propres true wireless. Les Nothing CMF Buds Pro ne sont pas encore sortis qu'ils sont déjà en promotion chez Amazon, à 39,99 euros au lieu de 49 euros.

En parallèle de sa nouvelle montre connectée, la CMF Watch Pro, le constructeur Nothing a présenté sa nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Nothing CMF Buds Pro. Ceux-ci n’ont pourtant rien à voir avec les précédents Nothing Ear puisque lancés par la sous-marque low-cost de la firme britannique, CMF. Cette sous-marque vise les marchés émergents comme l’Inde en pratiquant des tarifs agressifs, d’où le prix de lancement de ces écouteurs inférieur à 50 euros. Et, ce prix descend même sous les 40 euros grâce à cette promotion pendant la précommande.

Les Nothing CMF Buds Pro en quelques mots

Compatibles avec Google Fast Pair pour un appairage rapide avec un smartphone Android

Une réduction de bruit active jusqu’à -45 dB (?)

Certification IP54 et autonomie totale de 39 heures

Au lieu de 49 euros, les Nothing CMF Buds Pro sont maintenant disponibles en promotion à 39,99 euros chez Amazon. Ce produit en est encore au stade des précommandes puisqu’il paraîtra le 18 décembre prochain.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Nothing CMF Buds Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing CMF Buds Pro au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Les nouveaux écouteurs low-cost de Nothing

Nothing n’est pas le premier constructeur à dédier une sous-marque ou une gamme à un marché émergent, cette pratique est courante avec les smartphones. Il n’y a qu’à voir Samsung avec sa gamme de Galaxy M ou Xiaomi avec ses Poco, et jusque-là, ces produits présentaient jusque-là un rapport qualité-prix de haute volée. En sera-t-il de même avec les Nothing CMF Buds Pro ? Réponse le 18 décembre 2023, jour de leur sortie. En tout cas, difficile de croire que nous sommes en présence d’écouteurs exceptionnels à ce prix.

De ce que nous savons jusque-là, les Nothing CMF Buds Pro reprennent un format intra-auriculaire et un design ressemblant à s’y méprendre aux AirPods Pro d’Apple. Leur certification IP54 garantit leur protection face aux infiltrations de poussière et aux projections d’eau, ils peuvent donc convenir pour un usage sportif, hormis si l’on fait de la natation. Du côté de l’autonomie, le constructeur britannique communique une durée de 11 heures par charge sans l’ANC et une durée totale de 39 heures avec le boîtier.

ANC et appairage rapide au programme

Pour les performances sonores, les Nothing CMF Buds Pro s’appuient sur des transducteurs dynamiques compatibles avec la technologie Ultra Bass qui amplifie les basses en temps réel. Ils prennent aussi en charge le Bluetooth 5.3 et les codecs AAC et SBC. De plus, et ça c’est étonnant, ces écouteurs sans fil lancés à moins de 50 euros sont dotés de l’ANC avec la promesse d’une réduction de 45 dB sur une plage de 5 000 Hz. Des propos à tempérer, pour information, les écouteurs avec la meilleure réduction de bruit active qui sont les Bose QC Ultra Earbuds proposent une ANC jusqu’à -40 dB dans les graves.

Les Nothing CMF Buds Pro sont compatibles avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. À l’instar des AirPods et des casques Beats dotés de la puce W1 d’Apple, ces fonctions permettent un appairage rapide avec un smartphone Android et un PC Windows. Enfin, ces écouteurs sans fil sont configurables sur l’application Nothing X, la même que pour les Nothing Ear. Celle-ci donne accès à un égaliseur, au contrôle de l’ANC et du mode transparence et à une personnalisation des commandes tactiles sur les tiges.

Afin de comparer les Nothing CMF Buds Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.