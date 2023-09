CMF Watch Pro : pour sa première montre, Nothing casse les prix sans lésiner sur les fonctions

Nothing a dévoilé, sous sa marque CMF, sa première montre connectée, la CMF Watch Pro. Pour un prix de 50 euros, elle propose des fonctions très intéressantes.

Après plusieurs semaines de teasing, le constructeur britannique Nothing a bel et bien lancé sa seconde marque, CMF, ce mardi. Au programme, des produits au tarif agressif qui se destinent avant tout aux marchés émergents et notamment aux consommateurs indiens.

Trois produits ont ainsi été dévoilés par la firme : le chargeur Power 65W GaN, les écouteurs Nothing CMF Buds Pro et la montre Nothing CMF Watch Pro qui nous intéresse ici.

Pour sa toute première montre connectée — en son nom comme sous celui de sa nouvelle marque — Nothing a décidé de jouer la carte du classicisme. On a affaire ici à une montre connectée au bordures plates et à l’écran carré avec des angles arrondis. Un design qui n’a rien à envier à ce qu’on a pu pressentir pendant un temps pour l’Apple Watch Series 7.

Concernant l’écran, la CMF Watch Pro est dotée d’une dalle Amoled de 1,96 pouce de diagonale avec une définition de 410 x 502 pixels et capable de monter jusqu’à une luminosité de 600 cd/m². La dalle permet par ailleurs un mode always-on pour garder l’écran actif en permanence. La CMF Watch Pro est également dotée d’un micro et d’un haut-parleur permettant de passer des appels directement au poignet.

Des fonctions poussées pour le sport et la santé

La montre profite également de nombreuses mesures pour le sport et l’entraînement à commencer par la mesure de la fréquence cardiaque en passant par le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), les mesures de stress, le suivi du sommeil et même le suivi GPS durant les activités. Elle est en effet compatible avec les constellations GNSS GPS, Galileo, Glonass, QZSS et BeiDou.

En revanche, la montre de CMF n’est pas équipée de Wear OS. Impossible donc d’installer des applications tierces puisqu’aucune boutique d’application n’est proposée. Cela devrait cependant permettre une bonne autonomie. La montre est en effet prévue pour 13 jours d’utilisation en usage classique et 11 jours en usage intensif.

Malheureusement, la Nothing CMF Watch Pro n’est pas prévue pour un lancement en France. En Inde, elle est disponible aux prix de 4499 roupies (50 euros) pour le modèle mat et à 4999 roupies (56 euros) pour le modèle brillant.